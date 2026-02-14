Gaido abre las sesiones del Concejo Deliberante: los anuncios clave para convertir a Neuquén en metrópoli

El intendente presentará este domingo su balance de gestión y una batería de proyectos para el 2026. La apuesta por convertirla en una "ciudad inteligente".

Este domingo, el intendente Mariano Gaid o llegará al Concejo Deliberante con algo más que un balance administrativo . No se trata únicamente de repasar lo realizado en los últimos doce meses de gestión, sino de consolidar una narrativa política y de gestió n que, en los hechos, ya empezó a instalarse: Neuquén Capital quiere dejar de ser una ciudad intermedia para convertirse en la gran metrópoli de la Patagonia.

Y lo más importante: no es un discurso vacío . Gaido llega con anuncios de obras concretas, inversiones en infraestructura urbana y servicios, y una hoja de ruta que combina planificación territorial, desarrollo productivo, modernización ambiental y expansión de derechos básicos. En términos simples, el municipio se prepara para seguir construyendo una ciudad más grande, más eficiente y más competitiva.

Lo que se verá en su mensaje es la continuidad de una estrategia que no solo apunta al “hoy” , sino que parece pensada para resistir el paso del tiempo.

El nuevo parque industrial: Neuquén se acerca a la ruta del petróleo

Uno de los anuncios más relevantes será el inicio de obras del nuevo parque industrial, ubicado a la vera de la Ruta del Petróleo. Esa localización no es casual. En la Neuquén del siglo XXI, el desarrollo urbano ya no se puede analizar separado del fenómeno Vaca Muerta.

Mariano Gaido

La ciudad no solo debe alojar a quienes llegan por trabajo o inversiones, sino también brindar logística, servicios, suelo productivo e infraestructura para empresas. Un parque industrial no es únicamente un predio: es empleo, es movimiento económico, es una plataforma de expansión para pymes y para capitales externos que buscan instalarse cerca del corazón energético del país.

Neuquén, en este esquema, no se posiciona como acompañante del boom petrolero: intenta convertirse en el centro neurálgico de ese proceso.

Complejo Ambiental Neuquén: la modernización también es ecológica

Otro anuncio central será el inicio de la obra del Complejo Ambiental Neuquén, una infraestructura clave en un momento donde las ciudades ya no pueden mirar para otro lado cuando se habla de residuos, tratamiento, sustentabilidad y planificación ambiental.

El crecimiento demográfico de Neuquén genera un problema inevitable: más habitantes implican más consumo y, por lo tanto, más residuos. Si ese crecimiento no se acompaña con inversión y tecnología, la ciudad se convierte en una bomba de tiempo.

Por eso, avanzar hacia un complejo ambiental no es solo una obra pública: es una señal política. Es admitir que la ciudad moderna no se mide solo por cuántas cuadras asfalta, sino por cómo gestiona su impacto en el ambiente y en la calidad de vida futura.

Gaido asfalto

3.000 cuadras de asfalto: el crecimiento se pisa, se siente y se conecta

La pavimentación de 3 mil cuadras aparece como uno de los ejes más contundentes. Porque el asfalto no es solo una mejora estética: es conectividad, seguridad, tránsito ordenado, menor gasto para las familias y mayor valor urbano para barrios que históricamente fueron relegados.

Hay algo que muchas veces se subestima: la infraestructura básica define la igualdad real. Una ciudad que pavimenta y urbaniza deja de ser un mapa desigual donde algunos viven con servicios de primer nivel y otros sobreviven entre barro, pozos y calles intransitables.

En este punto, Gaido parece insistir en una política que, aunque costosa, genera un impacto directo en la vida cotidiana de miles de vecinos.

Lotes sociales y reordenamiento de tomas: la ciudad que incluye o explota

El plan de lotes sociales para 2.500 familias y el reordenamiento de tomas como las del 7 y 20 de mayo en el oeste de Neuquén son dos puntos que no se pueden leer solo desde lo técnico.

Neuquén vive una tensión permanente: el crecimiento poblacional avanza más rápido que la disponibilidad formal de tierra urbana. Y cuando no hay planificación ni acceso real, la consecuencia es conocida: ocupaciones, conflicto social y un Estado corriendo siempre detrás del problema.

Entrega de lotes en la meseta (23).jpg

En ese contexto, el reordenamiento de tomas no es un gesto menor: es una definición de cómo se gestiona el conflicto territorial. Si la ciudad aspira a ser metrópoli, no puede convivir con urbanización improvisada. Necesita orden, pero también soluciones concretas.

La inclusión sin planificación genera caos. Y la planificación sin inclusión genera estallidos. El desafío es encontrar equilibrio.

CALF, energía solar y ciudades inteligentes: Neuquén mira a Europa

La alianza con CALF para el futuro parque fotovoltaico muestra otro aspecto clave del modelo de ciudad que Gaido intenta instalar: el salto tecnológico.

Según trascendió, en tres semanas una misión técnica encabezada por el intendente y especialistas de CALF viajará a la feria más importante de ciudades Smart, que se realiza cada año en España. Y lo que se desliza como posibilidad es todavía más fuerte: que el evento de Barcelona tenga su próxima edición en Neuquén.

Si eso ocurre, sería un salto simbólico enorme. Porque una ciudad que logra traer un evento de esa magnitud se posiciona en el mapa internacional como un polo urbano emergente, con proyección y con capacidad de articularse con redes globales de innovación.

El concepto de “ciudad inteligente” ya no es un eslogan futurista: es gestión eficiente, datos, conectividad, energía limpia, transporte moderno y servicios más ágiles. Y Neuquén quiere estar en esa conversación.

cole colectivos neuquen (1)

Más colectivos, más COLE: el transporte también define una metrópoli

Otro anuncio que se espera es una inversión fuerte en la flota del sistema COLE, con la incorporación de 40 nuevas unidades. De concretarse, el flujo de colectivos aumentaría un 25 por ciento.

Según los concesionarios, “Neuquén es la ciudad que más invierte por pasajero transportado”, con una de las tasas más altas de Sudamérica.

Detrás de ese dato hay una idea clara: no hay metrópoli posible sin transporte público eficiente. Y no se trata solamente de sumar colectivos, sino de sostener un sistema que funcione, que llegue a todos los barrios y que acompañe el crecimiento urbano.

Porque cuando el transporte colapsa, la ciudad se vuelve invivible. Y cuando el transporte funciona, el desarrollo se expande.

Accesos, Mosconi, bajo y oeste: el urbanismo como mensaje político

También figuran anuncios como el nuevo acceso Norte por avenida Raúl Alfonsín, el inicio de la obra de remodelación y ampliación del corredor de avenida Mosconi, y el embellecimiento y modernización de zonas comerciales del bajo y del oeste.

Estos proyectos son importantes porque responden a un concepto moderno de gestión: la ciudad no se desarrolla solo con barrios, sino también con corredores productivos y comerciales.

Acceso Norte a Neuquén asi es el proyecto que cambiará el ingreso por avenida Raúl Alfonsín

El urbanismo, en este sentido, se convierte en política pública. Se define por dónde circula la economía, dónde se expande el comercio, cómo se ordena el tránsito y qué zonas se revitalizan para que la ciudad no crezca de forma descontrolada.

Polo Científico Tecnológico: Neuquén quiere jugar en primera

Gaido también aprovechará para enumerar avances en el Polo Científico Tecnológico, alianzas con grandes grupos empresarios y el anuncio del inicio de obras de una nueva nave destinada a ciencia e investigación médica.

Este punto es estratégico. Porque una ciudad que solo crece por el petróleo es vulnerable. Pero una ciudad que diversifica, invierte en ciencia y desarrolla capital humano se convierte en una ciudad con futuro.

Neuquén, si realmente quiere consolidarse como metrópoli, necesita convertirse en un polo regional de innovación, salud, educación y tecnología. No alcanza con tener recursos naturales. Hay que generar conocimiento y valor agregado.

Barrio Distrito 2 El Polo Tecnológico es el epicentro del barrio Distrito 2 de la ciudad de Neuquén.

La metrópoli ya está en marcha: la política del “hacer”

En la mitad de su segundo mandato, Gaido parece decidido a predicar con el “hacer”. No con promesas, sino con acumulación de política pública. Con obras, planificación, alianzas estratégicas y un mensaje claro: Neuquén Capital no es solo una ciudad que administra el crecimiento, sino una ciudad que lo conduce.

Y esa es la diferencia.

Porque mientras muchas ciudades se ven desbordadas por el avance demográfico y el impacto económico de fenómenos externos, Neuquén está intentando adelantarse. Construir el escenario antes de que el escenario la aplaste.

Gaido buscará mostrar que su modelo de gestión no distingue entre el frentista más acaudalado y el vecino del barrio más alejado: el objetivo es que la ciudad llegue donde antes no llegaba.

Neuquén ya no se conforma con ser capital provincial. Está construyendo el perfil de una ciudad que quiere liderar la Patagonia.

Y en tiempos donde el país vive incertidumbre y ajuste, esa decisión política no es menor: es, quizás, una de las apuestas más ambiciosas de la Argentina que viene.