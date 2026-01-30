Obra del Acceso Norte a Neuquén: se presentaron cuatro empresas y se adjudicaría a fines de febrero

Los trabajos comenzarán de inmediato tras la firma del contrato. Buscan reorganizar el tránsito con nuevos ingresos por Jujuy y Diagonal 9 de Julio.

La transformación del Acceso Norte de la ciudad de Neuquén comienza a materializarse. Este jueves se realizó la apertura del Sobre A de la licitación pública para la obra integral sobre la avenida Raúl Alfonsín , una intervención clave que busca reorganizar uno de los principales ingresos a la capital neuquina y mejorar la circulación vehicular en un sector históricamente congestionado.

En el proceso licitatorio se presentaron cuatro empresas constructoras: Codam, Servipet, la Unión Transitoria Omega Arco y RJ Ingeniería. En esta primera instancia se procedió a la apertura de la documentación técnica, mientras que las ofertas económicas permanecerán resguardadas hasta completar la etapa de evaluación correspondiente.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola , destacó que esta obra representa el cierre de un proceso de reordenamiento vial más amplio en el norte de la ciudad. “ Estamos en el último tramo de todo lo que fue el reordenamiento. Esta obra va a generar un ingreso directo para quienes llegan por Raúl Alfonsín, con accesos claros y definidos”, explicó el funcionario.

Según detalló, el nuevo esquema permitirá que los vehículos que ingresan a la ciudad cuenten con dos alternativas directas: calle Jujuy o Diagonal 9 de Julio, mientras que calle Salta quedará destinada principalmente a la salida del casco urbano. “De esta manera se elimina el cuello de botella que se forma hoy y se ordena de manera definitiva el tránsito en ese nodo”, señaló Nicola.

alejandro nicola

Cuándo se adjudicaría la obra del Acceso Norte a Neuquén

En relación con los plazos administrativos, el secretario indicó que el análisis de las propuestas técnicas demandará entre una y dos semanas, y que luego se avanzará con la apertura del Sobre B de aquellas empresas que superen esa instancia. “Estimamos que para el 20 o 22 de febrero vamos a estar en condiciones de adjudicar la obra, firmar el contrato y comenzar inmediatamente con los trabajos”, afirmó.

La ejecución tendrá un plazo estimado de un año y contempla una solución estructural para un punto crítico de la ciudad. Actualmente, el ingreso por Raúl Alfonsín concentra gran parte del flujo vehicular y se congestiona en horarios pico debido a la escasa capacidad de derivación hacia otros sectores. Con el nuevo diseño vial, se habilitarán dos ingresos por Jujuy y dos por Diagonal 9 de Julio, lo que permitirá multiplicar las opciones de circulación y descomprimir el tránsito.

Acceso Norte.jpg

Nicola remarcó que el proyecto se integra a otras obras estratégicas que se desarrollan en el área norte, como el estacionamiento subterráneo y el futuro polo gastronómico, lo que aportará no solo fluidez vehicular sino también mayor ordenamiento urbano. “Vamos a sumar la posibilidad de estacionamiento en una zona de alta demanda, lo que también mejora notablemente la transitabilidad”, sostuvo.

Qué pasará con el tránsito durante la obra del Acceso Norte a Neuquén

Durante el desarrollo de la obra, el municipio prevé implementar accesos provisorios pavimentados, con ingreso por Jujuy y salida por Salta. “Incluso durante la obra, las condiciones van a ser mejores que las actuales. No va a haber problemas de transitabilidad”, aseguró el funcionario, quien además destacó que el proyecto incluye puentes, desniveles y pasarelas que mejorarán sustancialmente la conectividad peatonal.

La obra será financiada íntegramente con fondos municipales, aprobados en el Presupuesto 2026. “Son recursos propios del municipio, lo que nos permite garantizar la ejecución una vez concluido el proceso licitatorio”, destacó Nicola.

Acceso Norte a Neuquén asi es el proyecto que cambiará el ingreso por avenida Raúl Alfonsín

El secretario remarcó finalmente que el Acceso Norte avanza hacia una transformación largamente esperada, que promete ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y consolidar un ingreso más eficiente y moderno a la ciudad de Neuquén.