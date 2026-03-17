Neuquén suma transporte público al Distrito 7: comenzó a funcionar la línea 10 del COLE

El transporte público sigue expandiéndose en la capital neuquina con una incorporación clave para el oeste de la ciudad : este martes comenzó a funcionar la línea 10 del sistema COLE en el Distrito 7 , un servicio que llega por primera vez a este sector y mejora la conectividad para vecinos y vecinas que hasta ahora no contaban con transporte público.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini , destacó la puesta en marcha del servicio y señaló: “Estamos en el Distrito 7, en la cabecera de la línea 10. Estos colectivos que hemos incorporado llegan a un barrio donde no había transporte público . En el marco de los 36 colectivos, lo que hacemos es fortalecer el transporte público en nuestra ciudad”.

La nueva línea forma parte del rediseño integral del sistema COLE, que incorpora más unidades y mejora las frecuencias para acompañar el crecimiento sostenido de Neuquén. En este caso, la línea 10 conecta el Distrito 7 con el centro de la ciudad y comienza a operar desde las 5:00, con el primer servicio que salió a las 5:22, extendiendo su funcionamiento durante toda la jornada hasta después de las 23:00, lo que garantiza cobertura desde temprano y hasta la noche.

En relación al desarrollo urbano, Pasqualini agregó: “Este fue el primer loteo de entrega que hicimos en aquella gestión, porque después vinieron muchos más. Este año tenemos 1.532 loteos. Los vecinos del Distrito 7 y Distrito 6 ya tienen transporte público”.

Nuevas líneas de Cole (1)

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, valoró el inicio del servicio y explicó: “Estamos en el Distrito 7, cabecera de la línea 10, comenzando esta actividad que para nosotros es fantástica. Es un barrio que no tenía servicio de colectivos”. Además, detalló las características del nuevo recorrido: “Tenemos seis unidades, todas con GPS y cámaras, con toda la prestación que tiene el sistema de COLE. Frecuencia de 20 minutos”.

El esquema operativo de la línea muestra una frecuencia dinámica que se ajusta a la demanda a lo largo del día: en las primeras horas de la mañana y durante gran parte de la jornada se mantienen intervalos de entre 18 y 20 minutos, reforzando la disponibilidad en horarios de mayor movimiento, mientras que hacia la noche las frecuencias se amplían gradualmente hasta intervalos de entre 22 y 33 minutos. Esta planificación permite sostener un servicio continuo y eficiente durante todo el día.

El funcionario también precisó cómo se implementa el servicio desde su inicio: “A las 5:22 de la mañana salió el primer colectivo, que llega hasta el centro de la ciudad. Llegamos hasta el medio del Parque Central, pegamos la vuelta por avenida del Trabajador, siempre por avenida del Trabajador y Casimiro Gómez”.

Cole Neuquén

Con esta incorporación, el sistema COLE continúa consolidándose como una política pública clave para la movilidad urbana, con unidades modernas, mayor cobertura territorial y servicios que responden a la demanda real de los barrios. La línea 10 permite vincular zonas residenciales con áreas centrales, facilitando el acceso al trabajo, la educación y los servicios.

La puesta en funcionamiento de este nuevo servicio refuerza el modelo de ciudad de los 15 minutos y acompaña el crecimiento de Neuquén con soluciones concretas. Con más recorridos, mejor frecuencia y tecnología aplicada al transporte, el municipio continúa avanzando en un sistema cada vez más eficiente, accesible y conectado, fortaleciendo el orgullo neuquino.