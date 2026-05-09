Gaido recorrió la obra de asfalto de Rincón del Río y confirmó que tiene un avance superior al 80%

El intendente de Neuquén contó que previamente se realizó una gran obra pluvial para evitar inundaciones en ese sector del noreste de la ciudad.

El intendente capitalino Mariano Gaido encabezó esta mañana una recorrida por el barrio Rincón del Río y comprobó que el avance de obra de asfalto supera el 80% de su ejecución. Recordó que la primera etapa consistió en la construcción de un gran pluvial muy esperado por los vecinos, y que en este momento se consolida la pavimentación en la totalidad del barrio.

El proyecto que realizó el municipio neuquino se encuentra en su etapa final y completó más del 80 por ciento de avance. Adelantó que se espera que en unos dos meses se estén inaugurando las últimas 126 calles, que sumadas a las más de 200 que se terminaron en la primera etapa en todo este sector, sumarán 356 nuevas calles con asfalto en esta zona de la ciudad .

"Estamos terminando de pavimentar todo el barrio Rincón del Río como ya lo hicimos hace muy poco tiempo en Rincón de Emilio, a escasos metros de acá", dijo Gaido durante la visita de este sábado.

Además, aclaró que esta intervención previamente se ocupó de resolver un problema histórico que sufrían los vecinos, y contó que se realizó una gran obra pluvial para evitar inundaciones, ya que la zona se encuentra por debajo del nivel del río Neuquén. "Dimos una solución a un problema que existía desde que se fundó el barrio, y que el mismo desarrollador tendría que haber resuelto", enfatizó.

"Hoy la Municipalidad, con fondos propios y superávit, está terminando de ejecutar obra pluvial y de asfalto. Hablamos de una inversión de 5.800 millones de pesos con presupuesto neuquino que es producto de una administración ordenada que impacta en las diferentes obras que la capital necesita", reforzó Gaido.

Gaido- obras-

El valor de la obra pública en la capital neuquina

"Cada barrio que visitamos nos confirma que este municipio es único en el país, lo que realmente enorgullece y permanentemente ponemos de ejemplo a nivel nacional: lo que es la ciudad de Neuquén, las obras que se ejecutan en todos los sectores y que todo el trabajo se hace con empresas y trabajadores neuquinos", afirmó el intendente.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló sobre el proyecto que el plan incluyó la instalación de pluviales, sumideros, cámaras y una estación de bombeo de última tecnología. "Todo este sector está debajo de la cota de defensa del río, así que hubo que generar todo un sistema pluvial, que debió haber estado previsto en el loteo original, pero al no haberse hecho, la Municipalidad completó esa obra para que los vecinos pudieran tener el pavimento y básicamente no tuviesen este problema de inundación".

Para completar la totalidad de Rincón del Río se ejecuta el asfalto en las calles Alemania, Japón, Mar Caspio, América del Sur, Mar Mediterráneo, Egipto, África, Marruecos, Noruega, Mar del Caribe, América del Norte, Bélgica, Grecia, Hungría, Francia y Portugal.

Las obras se enmarcan en el Plan Orgullo Neuquino, un ambicioso programa que contempla la pavimentación de más de 3.000 cuadras en distintos puntos de la ciudad. El plan abarca barrios como Villa Ceferino, Terrazas de Neuquén, Islas Malvinas, Z1, Valentina Sur y Confluencia, entre otros, con el objetivo de garantizar conectividad vial y calidad de vida a todos los sectores de la capital.