Rolando Figueroa y Mariano Gaido recorrieron la avenida Crouzeilles: cuál es el avance de la obra

Es una obra vial clave para el oeste de Neuquén, se destaca por sus tres kilómetros de extensión y su infraestructura pluvial para evitar inundaciones.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, y el gobernador Rolando Figueroa recorrieron la obra de pavimentación y del sistema pluvial de la avenida Crouzeilles, que está en la recta final y busca mejorar la conectividad en el oeste de la ciudad de Neuquén.

Desde la Municipalidad de Neuquén aseguraron que esta avenida pronto a ser inaugurado, se desarrolla a lo largo de tres kilómetros e incluye además la ejecución de un sistema pluvial completo, una característica presente en todas las obras que impulsa el gobierno local para evitar inundaciones.

En total son 30 cuadras de la calle Crouzeilles entre Bragado y Necochea, con doble carril por mano con 12 metros de ancho . La intervención significó una inversión superior a los 15 mil millones de pesos.

Tras la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia del trabajo articulado entre el municipio y la provincia. “Una gran avenida llega a la ciudad de Neuquén nuevamente, de la mano de un gobierno provincial y municipal que trabajan en conjunto”, afirmó Gaido, y subrayó que este tipo de obras son posibles gracias a la planificación y a una visión compartida.

gaido figueroa calle cruzeilles

“Estamos con el gobernador realizando la recorrida final de esta gran obra para el oeste de la ciudad, que era muy necesaria para mejorar la circulación y la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, expresó el intendente. En este sentido, remarcó que la nueva traza presenta características similares a la calle Necochea, una de las arterias más importantes de la capital neuquina.

“Son tres kilómetros con canales pluviales y una infraestructura pensada para acompañar el desarrollo urbano. Es una obra magnífica para la conectividad y para responder a las necesidades del oeste de la ciudad”, agregó Gaido, quien también destacó que este tipo de intervenciones generan un impacto positivo tanto en la transitabilidad como en la seguridad vial.

Un plan para los accesos a la capital

“El trabajo que viene realizando Mariano (Gaido) en distintos sectores de la ciudad es muy importante. Esta obra no es solamente vial, sino que forma parte de una planificación integral vinculada al desarrollo y crecimiento de la capital”, expresó, a su turno, Figueroa.

Además, adelantó que en los próximos días se anunciará un programa conjunto con el municipio para mejorar la circulación y los accesos a la ciudad: “Vamos a estar presentando en detalle un plan que trabajamos junto a Mariano (Gaido) para mejorar la transitabilidad y el acceso a la capital. Son obras muy esperadas por la ciudadanía”.

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Recorrimos junto a @MarianoGaidoOk dos obras muy importantes para la ciudad de Neuquén: la transformación de la Avenida Mosconi y de la calle Crouzeilles.



Neuquén crece y ese crecimiento está acompañado por obras. Esto no sucede en otros lugares del… pic.twitter.com/W9YE0Xlu0v — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 6, 2026

El mandatario también destacó que el financiamiento de estas intervenciones será posible gracias a nuevos recursos obtenidos por la provincia: “Tiene que ver con fondos que logramos conseguir a partir del otorgamiento de algunas concesiones a YPF, y vamos a destinar ese financiamiento a mejorar todos los accesos de la capital”.

Por último, la presidenta de la comisión vecinal del barrio San Lorenzo Norte, Gabriela Rubilar, agradeció a las autoridades por la concreción de esta obra. “Es una obra muy grande y muy importante para nuestro barrio y para toda la zona oeste”, expresó.

Asimismo, destacó que la pavimentación de la avenida Crouzeilles será fundamental para mejorar el tránsito diario y celebró el compromiso del municipio y la provincia. “Felicitamos al intendente y al gobernador por todo lo que están haciendo. Es algo muy importante para todos los vecinos y vecinas de este sector de la ciudad”, concluyó.