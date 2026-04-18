Crouzeilles: la megaobra que transforma el oeste de Neuquén lleva el 90% de avance

La obra, destinada a mejorar la conectividad y la circulación en la capital, será inaugurada dentro de 30 días.

El oeste de Neuquén atraviesa una transformación histórica y tiene como eje una obra clave: la Avenida Crouzeilles , que ya supera el 90% de avance y se encuentra en su etapa final. Según lo previsto, en 30 días quedará inaugurada, consolidándose como una de las intervenciones más importantes en ejecución en la ciudad.

El proyecto marca un cambio de paradigma en una zona que durante años quedó relegada en materia de infraestructura.

El intendente Mariano Gaido destacó el alcance del proyecto y el trabajo conjunto con la Provincia: “La estamos haciendo juntos, con el gobernador. Es una obra en conjunto que habla del trabajo en equipo, que habla de lo que no sucede en el resto del país y que está sucediendo en Neuquén a nivel provincial y municipal. La estamos haciendo con fondos propios a partir de la excelente administración de la provincia y de la ciudad”.

En esa misma línea, el gobernador Rolando Figueroa valoró el proceso de crecimiento de la ciudad: “Neuquén se ha transformado claramente en la ciudad que más invierte en obra y en la ciudad más importante de la Patagonia. Creemos que es el ejemplo del crecimiento de la mano del no endeudarse, el crecimiento con planificación y el crecimiento que le hace bien a los ciudadanos".

obra clave en el 2 oeste neuquino

Un nuevo acceso clave para la ciudad

Desde el área técnica, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó la importancia estratégica de la obra: “Crouzeilles se convierte en un nuevo acceso a la ciudad. Esta obra no solo descomprime el tránsito, sino que fortalece la conectividad con la Ruta Provincial 67 y con las localidades vecinas, integrando a Neuquén en una lógica de movilidad más ágil y eficiente”.

La intervención contempla 3 kilómetros de avenida con doble carril por mano y un sistema pluvial de 3.000 metros de canal, diseñado para resolver problemas históricos de escurrimiento en la zona oeste.

Además, la traza conecta sectores clave como Río Colorado, Punta Indio, Bajada de Maida, la Autovía Norte y el corredor productivo de Vaca Muerta, consolidando un vínculo directo con el desarrollo regional.

Asfalto barrio Z1

Obra vial y solución pluvial

El propio Gaido remarcó el impacto integral del proyecto: “Es una obra pluvial con un canal que está resolviendo no solamente la canalización, sino el escurrimiento cuando llegan las aguas de todo lo que es la cuenca de Plottier y el norte de la ciudad”, y agregó que permitirá “en el oeste de la ciudad de Neuquén una avenida paralela casi a la avenida Necochea para poder darle la fluidez del tránsito a esta ciudad de los 15 minutos”.

Actualmente, los trabajos avanzan en el sector de Laprida y El Trébol, mientras que el tramo entre Necochea y ese punto ya se encuentra finalizado, mostrando el perfil definitivo de la avenida, con 12 metros de ancho y doble circulación.

Una inversión millonaria

La obra implica una inversión superior a los 15.000 millones de pesos y forma parte de un esquema de planificación urbana que busca anticiparse al crecimiento de la ciudad.

Más allá de su dimensión, Crouzeilles representa un cambio estructural: una nueva vía de acceso, mayor conectividad, mejor drenaje pluvial y una integración efectiva del oeste al entramado urbano.