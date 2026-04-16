Así avanza la transformación de la Avenida Mosconi: el impactante recorrido en dron sobre la megaobra

Un sobrevuelo permitió observar desde el aire el enorme despliegue de maquinaria, frentes de trabajo y cambios que ya modifican por completo el sector.

Los trabajos se realizan sin descanso en la Avenida Mosconi.

La transformación de la Avenida Mosconi avanza a gran escala y ya muestra desde el aire la magnitud de una obra que promete cambiar para siempre la circulación en uno de los corredores más transitados de Neuquén . En un recorrido realizado con el dron de LM Neuquén sobre distintos tramos del proyecto, pudo observarse el avance simultáneo de los trabajos, con máquinas en plena actividad, nuevas estructuras de hormigón y sectores donde el perfil vial ya comienza a tomar forma definitiva.

Las imágenes aéreas permiten dimensionar el impacto de esta intervención urbana que no solo modificará la fisonomía de uno de los principales accesos a la capital neuquina, sino que también busca mejorar la conectividad, agilizar el tránsito y reforzar la seguridad vial en una zona estratégica para miles de automovilistas cada día.

A lo largo del recorrido, el avance de obra se evidencia en varios frentes activos. En distintos sectores ya se observan movimientos de suelo terminados, nivelación de calzadas, estructuras de contención, imprimación y el trazado cada vez más definido de los nuevos carriles en sectores, tanto del oeste como del este.

También pueden verse sectores donde las tareas de hormigonado avanzan sobre la futura traza, mientras continúan las intervenciones complementarias vinculadas a desagües, infraestructura subterránea y adecuación de servicios.

Dron Avenida Mosconi 15_4 (2)

Desde la altura, el contraste entre la vieja configuración de la avenida y el nuevo diseño vial permite anticipar el cambio estructural que tendrá este acceso clave para la ciudad.

Máquinas, obreros y trabajo en simultáneo

El sobrevuelo permitió registrar un intenso movimiento de equipos pesados, camiones, excavadoras y cuadrillas trabajando en paralelo sobre distintos puntos de la obra.

Ese despliegue refleja la complejidad del proyecto, que requiere coordinación permanente para sostener avances en varios sectores al mismo tiempo sin interrumpir completamente la circulación vehicular.

Dron Mosconi + Puente Carretero

En algunos tramos ya se visualizan sectores prácticamente terminados en su estructura básica, mientras que otros continúan en etapas más iniciales de excavación y preparación de terreno.

Una obra clave para el tránsito en Neuquén

La remodelación integral de Avenida Mosconi es considerada una de las intervenciones viales más importantes actualmente en ejecución en la capital neuquina, tanto por su magnitud como por el impacto que tendrá sobre el tránsito metropolitano.

La obra apunta a modernizar un corredor central para la conexión entre el oeste neuquino, el centro de la ciudad y otros puntos estratégicos del área metropolitana.

Una vez finalizada, se espera una mejora sustancial en la fluidez vehicular, reducción de congestionamientos en horarios pico y mayor seguridad para quienes transitan diariamente por la zona.

Dron Avenida Mosconi 15_4 (3)

El cambio urbano ya se empieza a ver

Más allá de los beneficios proyectados para el tránsito, el recorrido en dron también deja en evidencia otro dato: la obra ya comenzó a modificar el paisaje urbano del sector.

Donde antes predominaban cruces saturados, calzadas angostas y sectores desordenados, ahora emergen nuevas estructuras y una traza mucho más amplia, moderna y planificada.

Aunque todavía resta trabajo por delante, el avance visible desde el aire confirma que la transformación de Avenida Mosconi dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cada vez más tangible.