Gaido informó los avances de Avenida Mosconi: "Esta es la obra más importante a nivel municipal del país

El jefe comunal indicó que “se están acelerando los plazos” en la ejecución de los trabajos. Ya se aplicaron más de 4.000 toneladas de concreto asfáltico.

El intendente Mariano Gaido y el secretario de Planeamiento, Alejandro Nicola, durante una recorrida por la zona de obras.

Desde el cruce con la calle Chubut, el intendente Mariano Gaido informó los nuevos avances de la Avenida Mosconi , la obra más importante de la historia de Neuquén capital. Las cuadrillas de trabajo avanzan en la imprimación de 600 metros lineales hacia la calle Illia. Se trata de una instancia técnica indispensable, que precede a la colocación de la carpeta asfáltica final.

"Esta es la obra más importante a nivel municipal del país. Neuquén es un ejemplo a la hora de administrar eficientemente cuentas propias, ordenadas y además con un superávit que se demuestra en esta obra maravillosa", resaltó Gaido y recordó que este avance vial está vinculado a la seguridad hídrica definitiva de una zona que históricamente sufría grandes inundaciones con las lluvias.

La envergadura del proyecto se traduce en una logística de ejecución continua que involucra el despliegue de más de 60 equipos técnicos, o sea 1.000 operarios de empresas locales.

El jefe comunal puso en valor el esfuerzo de los equipos bajo las condiciones climáticas de la región patagónica y remarcó: "Con empresas y trabajadores neuquinos que sienten la camiseta, ves este compromiso permanente de una obra que transforma la ciudad de Neuquén y llega a transformar el país, es un orgullo".

Dinamismo y plazos

El mandatario puso de relieve el dinamismo con el que se están cumpliendo los plazos en la vía pública y afirmó: "Estamos acelerando los plazos, los vecinos ven permanentemente el gran avance y adelanto que tiene esta obra que es único en el país". En este sentido, anticipó la pronta habilitación de un primer sector de la calzada para el uso de la comunidad.

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Además, el mandatario contrastó esta continuidad financiada con recursos propios frente a la parálisis que afecta a rutas nacionales en provincias vecinas desde hace décadas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, aportó precisiones sobre el estado actual del pavimento: "Estamos acá el sábado a la mañana con la colocación de base negra. Ya tenemos las dos bases negras. Arriba va a ir la carpeta asfáltica, ya es un avance muy significativo".

El funcionario indicó que en el sector del cruce con la calle Chubut ya se aplicaron más de 4.000 toneladas de concreto asfáltico, de un volumen total de 32.000 proyectadas para todo el tramo.

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La intervención en la arteria contempla además una planificación invisible. Los frentes avanzan simultáneamente con la instalación de cañeros en el bulevar central, estructuras diseñadas para el futuro soterramiento de fibra óptica, redes eléctricas e iluminación led.

Al evaluar el rendimiento de las jornadas nocturnas y diurnas, Nicola ratificó que "trabajar mañana, tarde y noche está rindiendo su fruto".

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La dinámica del esquema laboral de triple turno diferencia el ritmo de la capital respecto del escenario nacional. Al respecto, Gaido concluyó que "esta es una obra única porque se trabaja las 24 horas; mañana, tarde y noche se avanza, algo que no lo ves en otro lugar".

Como parte de este proceso de transformación, la Municipalidad de Neuquén habilitará desde este lunes 1 de junio y durante todo el mes una votación popular a través de su página web oficial para que los vecinos elijan el nombre definitivo de la Gran Avenida.

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La iniciativa, que pondrá a consideración una preselección de diez opciones surgidas de las sugerencias de la propia comunidad y los comerciantes frentistas, culminará el 30 de junio con la posterior elevación del proyecto de ordenanza correspondiente al Concejo Deliberante para su convalidación.