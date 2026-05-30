VIDEO: habló la cajera que terminó a las piñas con la hermana de una clienta que entró a comprar

La joven involucrada dio su versión de los hechos, ocurridos en un almacén del barrio Islas Malvinas, y aseguró que por la situación perdió el empleo.

La empleada dio su explicación tras la pelea y agregó que la echaron.

La pelea ocurrida dentro de un almacén del barrio Islas Malvinas de Neuquén sigue generando repercusiones. Luego de que el video del enfrentamiento se viralizara en redes sociales, la cajera involucrada decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos.

Se trata de Eluney Herrera , la joven que aparece detrás del mostrador en las imágenes que muestran una discusión que terminó a los golpes con una clienta. A través de un video aseguró que fue víctima de agresiones y que incluso perdió su fuente laboral a raíz de la exposición pública del caso.

En su descargo, Herrera negó haber tenido una actitud discriminatoria o haber maltratado a la hermana de la mujer que ingresó al comercio para reclamar. "Yo jamás traté mal a la hermana de la chica. En ningún momento le falté el respeto" , sostuvo.

La joven también aseguró que desconocía que la adolescente tuviera una discapacidad, tal como afirmó posteriormente la familia de la clienta. "Tampoco tenía idea de que tenía una discapacidad, como dice ella. Incluso si la traté mal, ¿por qué no me dijo nada el padre de la nena que estaba comprando con ella?", planteó.

Pelea despensa

Según relató, nunca imaginó que una situación vinculada a una atención comercial terminaría en una agresión física.

"No sé lo que le habrá dicho la hermanita a ella, pero no había necesidad de venir con la bolsa de papas. Podría haber venido con la hermanita a aclarar las cosas", expresó.

Pelea en despensa- primer video

El momento que desencadenó la pelea

El hecho ocurrió el 17 de mayo y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Según puede observarse en las imágenes, una mujer ingresó al local para reclamar por la atención que, según su versión, había recibido una de sus hermanas durante una visita anterior.

La discusión comenzó con reproches verbales y fue escalando en intensidad hasta que la clienta se retiró. Sin embargo, segundos después regresó al mostrador y arrojó un producto contra la cajera, lo que desencadenó una pelea física dentro del local.

Durante el forcejeo, ambas mujeres se tomaron del cabello y se agredieron físicamente hasta que clientes y otras personas presentes lograron intervenir para separarlas. Las imágenes muestran además cómo la caja registradora terminó en el piso producto del enfrentamiento.

Descargo empleada almacen

"A nadie le gusta que le tiren cosas en la cara"

En su video, Herrera reconoció que pudo haberse equivocado durante la discusión, pero sostuvo que la agresión recibida fue injustificada.

"Yo reconozco que me equivoqué, pero a nadie le va a gustar que le tiren cosas en la cara", manifestó. "Yo reconozco que me equivoqué, pero a nadie le va a gustar que le tiren cosas en la cara", manifestó.

La joven remarcó que el objeto lanzado fue una bolsa de papas, aunque advirtió que podría haber sido algo mucho más peligroso. "Como fue una bolsa de papas, podría haber sido algo peor", afirmó.

También pidió empatía hacia quienes trabajan en atención al público. "Si trabajás en atención al público, podrías ser un poquito más empática, porque no creo que te guste que en tu trabajo te tiren algo a la cara o te basureen", señaló.

una mujer fue a un negocio a quejarse por la mala atención y terminó a las piñas con una empleada

La consecuencia más dura: se quedó sin empleo

Uno de los aspectos que más repercusión generó de su testimonio fue la revelación de que perdió su trabajo luego del episodio. "A todo esto, perdí mi puesto de trabajo porque mi jefe dice que estuve mal yo", contó.

Además, rechazó algunas acusaciones que comenzaron a circular en redes sociales tras la viralización del video. "Tengo una imagen donde la chica está relatando un testimonio falso. Jamás le pegamos entre dos personas y no vendemos droga", afirmó.

Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo que recibió en los últimos días y lamentó el impacto que la exposición pública tuvo sobre su vida personal y laboral.

Despensa de la Pelea (2)

La versión de la familia de la clienta

Por su parte, la familia de la joven que protagonizó la pelea sostiene una versión diferente de los hechos. Según relataron, el conflicto se originó por supuestos malos tratos reiterados hacia las dos adolescentes que concurrían habitualmente al comercio, una de ellas con discapacidad vinculada al aprendizaje.

La madre de la clienta aseguró que su hija no fue al local con intención de pelear, sino de reclamar por una situación que, según afirmó, se repetía desde hacía tiempo.

"Mi hija no fue a buscar piñas. Fue a reclamar algo que consideraba injusto", sostuvo. "Mi hija no fue a buscar piñas. Fue a reclamar algo que consideraba injusto", sostuvo.

Además, cuestionó que los videos difundidos no muestran la totalidad de la discusión y consideró que la viralización del episodio terminó exponiendo innecesariamente a toda la familia.