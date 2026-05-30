El Colegio de Farmacéuticos de Neuquén alertó por los riesgos de vender medicamentos en kioscos y supermercados

Los profesionales sostienen que incluso los productos de venta libre pueden provocar complicaciones si no existe asesoramiento farmacéutico.

Farmacéuticos de Neuquén se oponen a la desregulación de la venta de medicamentos.

El debate por una mayor desregulación en la comercialización de medicamentos volvió a generar opiniones dispares y encontró una firme oposición en el sector farmacéutico .

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Neuquén sostuvieron que este tipo de productos deben continuar siendo dispensados exclusivamente en farmacias habilitadas y bajo la supervisión de profesionales capacitados.

La presidenta de la entidad, Viviana Quesada , cuestionó la posibilidad de que medicamentos de venta libre puedan comercializarse en kioscos, supermercados u otros comercios, al considerar que se trata de productos que requieren control profesional y seguimiento sanitario.

"No hay medicamento que sea inofensivo. Todos tienen efectos terapéuticos, contraindicaciones e interacciones que deben ser conocidas por quien los dispensa", afirmó en diálogo con Radio CALF Universidad.

Las farmacias neuquinas ya sienten los faltantes de artículos para la venta por la política macroeconómica. Las farmacias neuquinas ya sienten los faltantes de artículos para la venta por la política macroeconómica.

Los riesgos de la automedicación

Quesada explicó que la postura del Colegio coincide con la de la Confederación Farmacéutica Argentina y otras entidades profesionales del país, que consideran que cualquier modificación normativa debe tener como prioridad la protección de los pacientes.

La actividad farmacéutica está regulada desde el año 1967, cuando fue sancionada la Ley Nacional 17.565, que establece la responsabilidad profesional del farmacéutico en toda la cadena de comercialización y dispensación de medicamentos.

La referente remarcó que incluso productos considerados de venta libre pueden provocar efectos adversos si son utilizados incorrectamente. "Un simple paracetamol tiene interacciones medicamentosas y contraindicaciones. En la farmacia siempre existe una consulta previa que permite orientar al paciente y evitar problemas posteriores", sostuvo.

La dirigente también cuestionó el argumento de que la desregulación podría abaratar costos para los consumidores. "No se le baja el precio al medicamento. Muchas veces termina siendo más caro cuando se comercializa fuera de los canales regulados y además aumenta el riesgo sanitario", afirmó.

farmacias.jpg Alertan sobre el peligro de comprar medicamentos en redes sociales.

Qué pasa en Neuquén con la venta de medicamentos

Desde el Colegio aclararon que actualmente en Neuquén ningún medicamento puede venderse fuera de farmacias habilitadas, independientemente de que sea de venta libre o bajo receta.

Quesada explicó que el sistema vigente garantiza la trazabilidad de los productos desde el laboratorio hasta el paciente, pasando por droguerías y farmacias, con profesionales farmacéuticos responsables en cada etapa.

Además, indicó que la entidad trabaja junto al Ministerio de Salud provincial para mantener controles estrictos sobre la dispensa de medicamentos y adaptarse a nuevos formatos de comercialización sin perder la supervisión profesional.

La venta online, otro desafío para el sector

Uno de los puntos que actualmente se encuentra en análisis es la venta online de medicamentos, una modalidad que creció en los últimos años y que no estaba contemplada en la legislación original.

La presidenta del Colegio reconoció que la normativa necesita actualizarse para incorporar nuevas tecnologías, pero insistió en que cualquier operación debe realizarse bajo control farmacéutico.

"Seguramente la ley se va a modernizar porque es una norma de los años 60, pero siempre debe existir un farmacéutico detrás de la venta, incluso cuando se realiza por internet", explicó. "Seguramente la ley se va a modernizar porque es una norma de los años 60, pero siempre debe existir un farmacéutico detrás de la venta, incluso cuando se realiza por internet", explicó.

Por último, manifestó su preocupación por la comercialización de medicamentos a través de plataformas digitales, al considerar que muchas veces los usuarios desconocen la procedencia de los productos o las condiciones en las que fueron almacenados.