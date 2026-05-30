Quiniela La Neuquina hoy: resultados del sábado 30 de mayo de 2026, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de esta jornada. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna actualizados en vivo.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy sábado 30 de mayo de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El 99 abre el sábado con El Hermano

El 0199 encabezó el sorteo número 31651 de la Previa de La Neuquina este sábado 30 de mayo de 2026. El 99, conocido en la tabla de la quiniela como "El Hermano", arrancó la jornada con aire de familia — como si el bolillero eligiera empezar el fin de semana entre los más cercanos.

Lo siguieron el 8753 en segundo lugar y el 7870 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1563 en cuarto puesto y el 2240 en quinto.

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El 80 llega al mediodía con La Bocha

El 7280 encabezó el sorteo número 31652 de la Primera de La Neuquina este sábado 30 de mayo de 2026. El 80, conocido en la tabla de la quiniela como "La Bocha", rodó sin parar hasta el primer puesto y dejó a los apostadores calculando trayectorias con el ticket en la mano.

Lo siguieron el 7171 en segundo lugar y el 2376 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1736 en cuarto puesto y el 2173 en quinto.

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El 39 trae La Lluvia a la tarde sabatina

El 7939 encabezó el sorteo número 31653 de la Matutina de La Neuquina este sábado 30 de mayo de 2026. El 39, conocido en la tabla de la quiniela como "La Lluvia", cayó puntual sobre la tarde patagónica y refrescó las esperanzas de los que lo tenían jugado.

Lo siguieron el 9570 en segundo lugar y el 1492 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1904 en cuarto puesto y el 1509 en quinto.

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El 14 se tambalea al atardecer con El Borracho

El 3514 encabezó el sorteo número 31654 de la Vespertina de La Neuquina este sábado 30 de mayo de 2026. El 14, conocido en la tabla de la quiniela como "El Borracho", se presentó al atardecer con paso incierto, pero llegó primero — como suele pasar con los más festivos del barrio.

Lo siguieron el 0841 en segundo lugar y el 1372 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1816 en cuarto puesto y el 2044 en quinto.

Con El Borracho presidiendo la Vespertina sabatina, el atardecer neuquino tiene sabor a fin de semana — solo falta la Nocturna para cerrar la jornada.

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Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.