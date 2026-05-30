La localidad del norte neuquino quedó fuera de los ocho finalistas nacionales. Cachi, Puerto Pirámides y Villa General Belgrano irán al certamen de ONU Turismo.

Trago amargo: Varvarco quedó afuera de la carrera por el "pueblo más lindo del mundo"

Varvarco , la pequeña localidad del norte neuquino que se había postulado para representar a la Argentina en los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo , quedó afuera de la selección final. La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación eligió a los ocho destinos que competirán por el reconocimiento internacional y ninguno pertenece a la provincia del Neuquén.

Los ocho pueblos seleccionados son Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe). La selección se realizó luego de evaluar las 56 postulaciones presentadas por 19 provincias, un récord histórico desde que el programa comenzó en 2021.

Varvarco había generado expectativa en Neuquén cuando se confirmó su candidatura. La localidad sintetiza la esencia del turismo rural y sostenible y su postulación no era casual: Neuquén se caracteriza por una extraordinaria diversidad geográfica que recorre toda la provincia.

Sin embargo, la competencia fue dura: de las 56 localidades que se presentaron a nivel nacional, solo 8 llegaron a la instancia internacional.

Cachi Salta Cachi, en la provincia de Salta, una de las seleccionadas

Best Tourism Villages 2026: cómo funciona el certamen de ONU Turismo

El programa Best Tourism Villages busca promover y reconocer a las comunidades rurales que desarrollaron prácticas sostenibles y ofrecen experiencias turísticas únicas. Para competir, cada localidad debe cumplir tres requisitos centrales: tener menos de 15.000 habitantes, estar ubicada en un entorno donde predominen actividades tradicionales como agricultura, ganadería o pesca, y sostener un modelo turístico construido desde la propia comunidad.

El comité internacional también examina la sostenibilidad ambiental, económica y social de cada destino. La premisa es clara: el turismo debe funcionar como motor de bienestar y no como un factor de presión sobre los recursos locales.

El programa ya reconoció en ediciones anteriores a varios pueblos argentinos por sus prácticas sostenibles y su riqueza cultural. Entre ellos figuran Gaiman (Chubut), Caviahue-Copahue (Neuquén), Los Chacayes (Mendoza), Campo Ramón (Misiones) y Villa Tulumba (Córdoba). Neuquén, entonces, ya tiene antecedentes exitosos en el certamen.

caviahue Caviahue, uno de los pueblos elegidos como los "más bonitos"

Durante la presentación de los ocho candidatos, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, destacó que los destinos elegidos se distinguen por su compromiso con el turismo sostenible, la preservación cultural y el desarrollo regional. Además, Argentina formalizó su candidatura para ser sede de la ceremonia internacional de premiación a realizarse a finales de 2026.

Como parte del fortalecimiento del programa, también se anunció la realización del Primer Encuentro Nacional de Pueblos BTV en agosto, un espacio destinado a mostrar la oferta turística, gastronómica, artesanal y de productos regionales de los destinos participantes. Los resultados finales del certamen a nivel mundial se conocerán entre octubre y diciembre de 2026, cuando ONU Turismo anuncie los pueblos distinguidos.