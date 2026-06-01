Un neuquino murió en una conocida fiesta electrónica: quién era y cuál fue la causa

El hombre, de 58 años, se desmayó y sufrió un golpe en su cabeza. La Vision emitió un comunicado al respecto.

Un hombre de 58 años falleció este domingo a la madrugada en el complejo Finca La Nonnina de Cipolletti , mientras se desarrollaba la conocida fiesta electrónica Vision.

Según dieron a conocer desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a LM Neuquén , la víctima se desplomó afuera mientras fumaba un cigarrillo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Para descartar indicios de criminalidad, se dispuso la realización de la autopsia en la Morgue Judicial de General Roca. En el informe preliminar se determinó que la causa de la muerte fue un edema pulmonar y que había ausencia de rastros de criminalidad.

También se descartó la intervención de terceros en el hecho. Asimismo, se aclaró que no fue posible establecer la presencia de narcóticos en sangre.

Por otro lado, las mismas fuentes judiciales indicaron que, según el testimonio de un amigo de la víctima, el hombre había advertido "dolores en el pecho y una sensación extraña en el cuerpo" antes de llegar al evento.

fiesta electronica Imagen ilustrativa.

Quién era el hombre fallecido

La víctima fatal tenía 58 años de edad y fue identificado como Guillermo Monti, con domicilio en la ciudad de Neuquén.

Tras el fallecimiento, desde la Vision se expresaron a través de las redes sociales e indicaron que se trataba de "un gran amigo de nuestra comunidad".

"Acompañamos a su familia, seres queridos y amistades en este doloroso momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Asimismo, acompañamos y respetamos el dolor de su familia y seres queridos, pidiendo consideración y respeto mientras atraviesan esta difícil situación. Lo recordaremos con cariño y afecto", sumaron en una publicación a través de Instagram.