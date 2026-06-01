Ya se puede votar el cambio de nombre de la Avenida Mosconi: las opciones y cómo participar

Desde este lunes quedó habilitada la consulta online para que los vecinos elijan entre diez opciones o propongan una nueva denominación.

Cada persona podrá votar solo una vez por el nuevo nombre de la Gran Avenida.

La Municipalidad de Neuquén abrió una instancia de participación ciudadana para definir el cambio de nombre de la nueva Avenida Mosconi , una de las obras viales más importantes que se ejecutan en la capital provincial. La propuesta busca que la elección del nombre no quede limitada al ámbito institucional, sino que involucre directamente a quienes viven en la ciudad.

Desde este lunes 1 de junio y hasta el 30 del corriente mes, los vecinos y vecinas podrán ingresar a la página web oficial de la Municipalidad de Neuquén para emitir su voto. La consulta estará disponible dentro de la sección “Proceso participativo nombre de la Gran Avenida” , donde se podrá elegir entre las alternativas ya cargadas o sugerir una nueva denominación.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la decisión de abrir la consulta fue impulsada por el intendente Mariano Gaido, con el objetivo de que la comunidad participe en la definición del nombre de la obra.

Según indicó la funcionaria, el jefe comunal pidió avanzar con un sistema amplio de votación y estableció una única condición: que la avenida no lleve el nombre de ningún dirigente político.

En total, estarán disponibles diez nombres que fueron propuestos por representantes del sector privado y comerciantes vinculados a la zona de la traza. De todos modos, la consulta no se limitará solo a esas opciones, ya que quienes no se sientan representados por ninguna de ellas podrán cargar una propuesta alternativa.

Avenida Mosconi - ingreso a Neuquen - (7) Claudio Espinoza

Para participar, cada persona deberá ingresar a la web municipal, completar el número de DNI y cumplir con dos requisitos: tener más de 16 años y domicilio en la ciudad de Neuquén. Una vez validados esos datos, el sistema permitirá emitir el voto.

De Giovanetti aclaró que cada vecino o vecina podrá votar una sola vez, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y evitar duplicaciones.

El nombre elegido irá al Concejo Deliberante

Una vez finalizado el período de votación, la Municipalidad realizará el recuento de las opciones más elegidas. Luego, el nombre que resulte ganador será incorporado a un proyecto de ordenanza que el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante para su tratamiento formal.

La funcionaria señaló que la herramienta fue diseñada junto con la Secretaría de Modernización, con la intención de que el trámite sea simple y accesible para la mayor cantidad posible de personas.

“Diseñamos esta herramienta junto con la Secretaría de Modernización para que sea amplia, accesible e integral, garantizando que todos tengan la posibilidad de participar y ejercer su voto”, expresó De Giovanetti.

Avenida Mosconi - ingreso a Neuquen - (11) Claudio Espinoza

La consulta ciudadana se presenta como una instancia complementaria al avance físico de la obra, que modifica la circulación en un sector clave de la ciudad y que apunta a ordenar el tránsito en uno de los corredores más utilizados por automovilistas, comerciantes y vecinos.

La obra avanza en distintos tramos de la ciudad

Mientras se desarrolla la votación, los trabajos sobre la Gran Avenida continúan en diferentes sectores. En los últimos días quedó habilitada la circulación desde calle Leales hacia el puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti, un tramo clave para quienes se desplazan hacia Río Negro o ingresan a la capital neuquina desde esa zona.

También se restableció el tránsito en el cruce de Chaneton, otro punto importante dentro del esquema de circulación. En paralelo, las máquinas siguen trabajando entre avenida Olascoaga y Chubut, entre Chubut y Bahía Blanca, y entre Bahía Blanca y Linares.

Además, desde Linares hasta Saturnino Torres, entre Saturnino Torres y Tronador, y entre Tronador y Paimún, se avanza con la etapa final de instalación de cercos perimetrales.

De Giovanetti sostuvo que esta consulta forma parte del cierre simbólico de una obra que, según remarcó, se ejecuta con fondos propios del municipio y tendrá un impacto directo en la movilidad urbana. La definición del nombre quedará ahora en manos de los vecinos, que tendrán todo el mes de junio para participar.

Los nombres disponibles