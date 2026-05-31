Elecciones en Colombia: el país decide entre la continuidad de la izquierda o un giro a la derecha

Tres candidatos se disputan llegar al balotaje del 21 de junio. El gran reto de la violencia armada bajo un clima tenso.

Más de 41 millones de personas eligen quién será el próximo presidente de Colombia.

Colombia celebra este domingo elecciones presidenciales en medio de una fuerte polarización y una creciente preocupación por la violencia . Los comicios enfrentan proyectos de país opuestos y definirán si el electorado apuesta por la continuidad del rumbo impulsado por la izquierda gobernante o por un retorno a las propuestas de la derecha tradicional y más conservadora.

Todos los sondeos que se hicieron hasta el momento vaticinan que tres candidatos , sobre un total de 11 aspirantes, lucharán por llegar al balotaje previsto para el 21 de junio .

Los candidatos con más posibilidades de una segunda vuelta son Iván Cepeda , de 63 años, candidato del izquierdista Pacto Histórico y heredero del presidente Gustavo Petro ; Paloma Valencia , de 48, postulante del derechista Centro Democrático; y el “outsider” del ultraderechista partido Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella , de 47, admirador de Javier Milei y Nayib Bukele .

Otros ocho postulantes de izquierda, derecha e independientes no aparecen con posibilidades reales en las encuestas.

Cepeda lidera los sondeos, seguido de cerca por De la Espriella. Valencia se ubica en tercer lugar. Pero ninguno de ellos alcanzaría el 50% más uno de los votos válidos para ser electos en primera vuelta.

Colombia teñida de violencia y polarización

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar este domingo. Solo elegirán al presidente y su vice. Los comicios parlamentarios se celebraron en marzo. La izquierda emergió como la primera minoría en un Congreso fragmentado y sin mayorías dominantes.

Petro, el primer presidente de izquierda del país, no puede aspirar a una reelección consecutiva, prohibida por la Constitución.

Iván Cepeda. Iván Cepeda.

Las elecciones se celebran en un marco de violencia armada creciente vinculada a la guerrilla y al narcotráfico que obligó a desplegar 248.000 policías y militares para custodiar el proceso electoral. Ese será el gran reto del futuro presidente.

Se estima que hay 27.000 hombres en armas y 16 zonas en disputa territorial entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y organizaciones criminales y del narcotráfico.

En los últimos meses se registraron atentados, enfrentamientos, ataques con drones y hasta el asesinato del precandidato presidencial de la derecha tradicional Miguel Uribe Turbay, baleado en plena calle en Bogotá el pasado 7 de junio. Tras dos meses de agonía, murió el 11 de agosto.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. Paloma Valencia.

Colombia también enfrenta otros problemas. El próximo gobierno enfrentará un déficit fiscal de casi el 7% del PBI y una deuda pública que supera el 64% del producto bruto interno. Además, el sistema de la salud está en crisis por un grave desfinanciamiento, según denuncian actores del sector.

Un outsider quiere la presidencia

La irrupción de un “outsider” como De la Espriella es la marca más visible de esa confrontación política. Este abogado, empresario y creador digital se hizo conocido en su país por sus exabruptos y sus propuestas radicales.

Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella.

En 2017, en un artículo de opinión publicado en El Heraldo de Barranquilla, titulado “Muerte al tirano”, pidió asesinar a Nicolás Maduro. Paradójicamente, entonces era abogado de Alex Saab, el operador financiero colombiano-venezolano considerado “testaferro” del expresidente venezolano.

Desde entondes construyó una carrera mediática que lo instaló finalmente en la escena política como fuerte opositor a Petro. Su plan es claro: como admirador de Javier Milei y Donald Trump, agitó un discurso antisistema y de libertad económica que daría un giro radical a cuatro años de gobierno de izquierda frente a la “tibieza” de la derecha tradicional representada por Paloma Valencia.