Así es por dentro y por fuera el descomunal templo evangélico de los Márquez que en octubre abre en Neuquén

Se construye desde hace más de 15 años frente a la ETON y tiene 4 mil butacas. El pastor Hugo Márquez salió al cruce por operaciones de cómo se financió.

El nuevo templo de Jesús es Rey tendrá una capacidad para 4 mil personas sentadas.

Es imposible pasar por la Avenida Mosconi frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén sin notar la presencia de esa estructura de proporciones gigantes que durante años creció lentamente, levantando preguntas y especulaciones en redes sociales: se trata del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey , y su pastor, Hugo Márquez , que ya viene promocionando la apertura para octubre próximo.

Márquez es vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) , y padre de la senadora nacional por La Libertad Avanza Nadia Márquez , quien confirmó en sus redes sociales que el nuevo templo abrirá en unos meses. Hace más de un mes lo había mostrado en fotos en las redes sociales y días atrás, confirmó la fecha de apertura para octubre Se está construyendo desde hace más de 15 años.

Las imágenes que el propio Márquez difundió el pasado 16 de abril no dejan lugar a dudas sobre la dimensión de lo que se viene en ese lugar. Es una nave central colosal con piso de terminación de espiga, gradería de hormigón, y escenario circular revestido en piedra . Vista desde el aire, la estructura de techo curvo se muestra impactante.

Nueva Iglesia Jesus es Rey Se muda la iglesia evangélica Jes´su es REy al nuevo templo en octubre.

La primera etapa habilitará 2.500 lugares y la fase sumará otras 1.500 ubicaciones, para completar una capacidad total de 4.000 personas, lo que convertiría al templo en uno de los auditorios religiosos más grandes de la Patagonia.

Iglesias evangélicas: cómo se financió el nuevo templo de Jesús es Rey

Lo llamativo es lo que puso el pastor Márquez sobre el origen de los recursos y el financiamiento. El propio pastor lo explicó sin muchas vueltas en las redes sociales, pese a que es una obra de caráctere privado.

“Lo hicimos en obediencia, no por tener recursos, pues ni el terreno y menos la edificación la podíamos realizar”, indicó.

Según Márquez, la obra avanzó gracias a donaciones de materiales, trabajo voluntario y el aporte sostenido de “cientos de familias que creyeron que esto venía del Señor”. Sin financiamiento estatal ni político, según dejó entrever en sus comunicaciones.

Nueva iglesia Jesus es Rey-4 La presentación en fotos del nuevo auditorio se hizo hace unas semanas, pero el pastor Hugo Márquez confirmó en que octubre se inaugura la primera etapa.

La congregación inició el proyecto hace 15 años, cuando Neuquén no era aún la ciudad que el boom hidrocarburífero transformaría en una de las más dinámicas del país.

La parábola de antes de Vaca Muerta: "El nos habló"

Márquez citó un versículo de Isaías como impulso fundacional del auditorio. “Ensancha el sitio de tu tienda… no seas escasa; alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás…”.

Nueva Iglesia Jesus es Rey-3 El pastor Hugo Márquez mostró la nueva obra del templo frente a la Terminal.

La ubicación frente a la Terminal de Ómnibus, fue una decisión deliberada. “Antes de que se hablara de Vaca Muerta y se viera el desarrollo explosivo de Neuquén, El nos habló e impulsó a través de su Palabra para levantar este Templo”, escribió el pastor.

Jesús es Rey no es una congregación recién llegada a Neuquén. Durante más de dos décadas creció sostenidamente en Neuquén, con bajo perfil, con una comunidad numerosa que hoy tiene presencia activa en redes sociales.

Su sede histórica en calle Roca 445, en pleno centro de la capital neuquina, fue durante años el epicentro de una iglesia que ahora da el salto completamente diferente.

El evangelismo, Javier Milei y la Iglesia Católica

La visibilidad que hoy tiene Jesús es Rey no puede desvincularse de un proceso más amplio. En Neuquén, la incursión del evangelismo en la política pública tiene un antecedente, que es David Schlereth, quien pasó de concejal de la mano del cuatro veces intendente de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga. Fue uno de los primeros referentes evangélicos en ocupar espacios institucionales en la provincia.

David Schlereth y Nadia Márquez_03.png El pastor David Schlereth fue el primero en Neuquén en meterse en política proveniendo del evangelismo. Después, le sigiuó Nadia Márquez.

Pero fue la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 la que catapultó a las iglesias evangélicas a un protagonismo inédito en la Argentina, desplazando incluso a la Iglesia Católica del lugar de interlocutor privilegiado con el poder político nacional.

En ese nuevo escenario, la familia Márquez ocupa un lugar destacado. Hugo como referente eclesial de peso nacional a través de ACIERA, y su hija Nadia como senadora por La Libertad Avanza.

La inauguración del nuevo auditorio en octubre llegará, entonces, en un momento de máxima visibilidad para una comunidad que durante veinte años prefirió más el silencio.

La polémica que siguió a las fotos

Apenas Márquez publicó las imágenes del avance de la obra, las redes sociales se llenaron de críticas y preguntas sobre el financiamiento de una construcción de semejante envergadura. Días después, el 22 de abril, el pastor salió al cruce.

“El crecimiento de la Iglesia Evangélica y su influencia en la comunidad incomoda y preocupa a ciertos políticos que ven peligrar sus intereses y usan a periodistas inescrupulosos que por un ‘sobre’ son capaces de armar una información tendenciosa y engañosa”, escribió el pastor.

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En el mismo posteo reprodujo una declaración de solidaridad del pastor Néstor Golluscio, que rechazó la “difusión mentirosa” y la atribuyó a “intereses ideológicos y político-partidarios”.

La respuesta de Márquez remitió a lo que ya había explicado días antes: una obra levantada "en obediencia", sin recursos propios al inicio, sostenida por la comunidad de creyentes. Sin mencionar al Estado, pero dejando entrever que la política, según él, no construyó nada.