El gobernador destacó que ya se canceló el 48% de la deuda recibida y detalló cómo el flujo de Vaca Muerta sepultará el déficit de infraestructura.

"En 2030 Neuquén va a ser otra provincia": las claves del plan estratégico de Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa expuso la visión estratégica del Gobierno provincial hacia el año 2030 y aseguró que la Provincia atraviesa “un punto de inflexión histórico” que permitirá transformar los recursos generados por Vaca Muerta en desarrollo, infraestructura y crecimiento sostenido.

En relación con la situación financiera heredada, explicó que al iniciar su gestión recibió una deuda pública de 1.800 millones de dólares y un importante déficit de infraestructura estimado en 4 mil millones de dólares, vinculado a “las escuelas, los hospitales, las plantas de agua, las cloacas, las redes de gas que no están hechas”.

No obstante, destacó que durante la actual gestión se canceló cerca del 48 por ciento de la deuda heredada y se financiaron más de mil millones de dólares en infraestructura. “Estamos ejecutando un récord histórico de obra pública en toda la provincia”, indicó.

Figueroa indicó que para fin de este año el déficit en infraestructura será de 2.400 millones de dólares, para 2027 descenderá a 1.450 millones, y en 2028 será de 500 millones de dólares. “Ya para 2029 pasaremos a tener superávit porque vamos a tener toda la infraestructura que necesitamos con los accesos a Neuquén, las rutas de Vaca Muerta, las rutas del interior, las escuelas, el gas y otras”.

Figueroa con empresarios 2

Aseguró que la meta para 2030 es alcanzar una provincia con equilibrio fiscal, infraestructura consolidada y sin deuda pública estructural. “Queremos llegar a ese año con una provincia transformada, con superávit, con las obras que la gente necesita y con un crecimiento ordenado y sostenible”, concluyó.

Más de un millón de habitantes

El mandatario remarcó que el desafío principal es acompañar el fuerte crecimiento demográfico y económico de la provincia con planificación y obras públicas. “En el 2030 Neuquén va a ser otra provincia”, afirmó y explicó que Neuquén superará el millón de habitantes en los próximos años.

“Tenemos una provincia con los brazos abiertos, que recibe a personas de distintos lugares del país, y eso nos obliga a prepararnos para dar respuestas”, señaló.

En ese sentido, detalló que solo durante el último año llegaron más de 21 mil nuevos habitantes a la provincia, de los cuales 4 mil son personas en edad escolar. “Eso nos demanda construir nuevas escuelas y ampliar permanentemente la infraestructura educativa”, indicó.

rolando figueroa Rolando Figueroa fue medido por una consultora junto a otros gobernadores.

Además, recordó que al inicio de la gestión existían más de 700 aulas tráiler y que actualmente ese número se redujo a la mitad, mientras se ejecutan 85 mil metros cuadrados de nuevas escuelas en toda la provincia.

Crecimiento económico

Figueroa sostuvo que el crecimiento económico debe ir acompañado por un Estado más eficiente y dinámico. “Tenemos que generar las condiciones para que lleguen las inversiones, para que la economía crezca y para que el Estado sea más ágil”, expresó.

También advirtió sobre la necesidad de aprovechar el contexto energético actual: “Tenemos una oportunidad histórica. Si no aprovechamos estos años para desarrollar la economía mientras el mundo demanda gas y petróleo, esos recursos quedarán bajo tierra como una cosecha no levantada”.

El gobernador señaló que la planificación provincial apunta a convertir los ingresos extraordinarios derivados de la actividad hidrocarburífera en obras estructurales que permitan mejorar la calidad de vida de la población y sostener el crecimiento a largo plazo. “La clave es invertir bien lo que atraemos con las inversiones privadas, porque eso es lo que va a transformar la provincia”, afirmó.