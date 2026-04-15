Gaido recorrió la obra en Avenida Mosconi y se inicia una etapa clave: así son los trabajos durante la madrugada

El intendente ratificó que en septiembre ya se habilitará un sector vial del proyecto. Esta semana empezará la colocación de los caños de la nueva infraestructura pluvial.

El movimiento de máquinas no se detiene ni siquiera durante la madrugada en la obra más importante de Neuquén capital. El intendente Mariano Gaido encabezó una recorrida de obra por la Avenida Mosconi para conocer los avances de un proyecto que entra en una etapa técnica fundamental: la preparación del suelo y la logística para comenzar a colocar la nueva infraestructura pluvial.

En un despliegue que se desarrolla durante las 24 horas, el jefe comunal verificó los trabajos en el sector entre las calles Don Bosco y Leguizamón, resaltando que este ritmo de ejecución es lo que define el concepto de hacer las cosas “a la neuquina”.

El intendente destacó que esta metodología de trabajo nocturno permite acelerar los plazos de manera inédita para la región. “Esto es único en el país, lo que realmente enorgullece y permanentemente ponemos de ejemplo a nivel nacional, lo que es la ciudad Neuquén, las obras neuquinas y lo que significa todo el trabajo de empresas neuquinas que trabajan las 24 horas”, afirmó Gaido durante la recorrida.

El concepto “a la neuquina” fue el eje central del mensaje del mandatario, quien explicó que esta filosofía de gestión se traduce en eficiencia y rapidez para el beneficio de los vecinos.

Gaido Mosconi madrugada

“A la neuquina significa que se trabaja las 24 horas, mañana, tarde y noche. A la neuquina significa que las obras son mucho más rápidas que lo que está programado”, aseguró. Además, remarcó que bajo esta premisa, en el mes de septiembre ya se habilitará un sector vial del proyecto.

La planificación actual se concentra en las tareas previas a la instalación de los primeros tramos del sistema de drenaje, una infraestructura vital para la seguridad de la ciudad. El intendente precisó que se está llevando adelante la preparación para la “instalación de pluviales, esta obra que viene a evitar catástrofes como sucedió en el 2010 y en el 2014”.

Según Gaido, el objetivo es demostrar que en la capital los proyectos se cumplen antes de lo previsto: “Estamos absolutamente convencidos que va a ser un ejemplo en el país cuando inauguremos una obra que lo que estaba proyectado en 3 años lo hicimos en menos de 1 año y esto lo hicimos a la neuquina”.

Gaido Mosconi madrugada

Avenida Mosconi: inicia una etapa clave

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, detalló la complejidad de las tareas de base que se ejecutan mientras la ciudad duerme.

“Tenemos acá un trabajo que tiene que ver con lo pluvial, que es la parte más importante de la obra. Ya esta semana vamos a empezar a colocar los caños que permiten el cruce del norte hacia el sur de la vereda norte a la vereda sur de la Gran Avenida con esos pluviales a la altura de Leguizamón y de Lainez”, explicó el funcionario.

Nicola indicó que en este sector se avanza con la demolición de una vieja alcantarilla para bajar los niveles y permitir que los nuevos ductos se ubiquen a la profundidad adecuada debido al descenso del terraplén. Asimismo, informó que en el tramo que va de Don Bosco a Chaneton la calzada ya está a nivel y lista para comenzar con las tareas de imprimación en las próximas 48 horas.

Para Gaido, poder realizar una visita de obra a la madrugada es la prueba de una administración que no pierde el tiempo y que cuenta con los recursos necesarios para sostener el ritmo. “A la neuquina significa que cuando pensamos en obras, los neuquinos las planificamos y las terminamos. Y a la neuquina significa esto, 1:30 de la mañana poder recorrerla. Y además, como si esto fuese poco, como siempre digo, es cuentas ordenadas, superávit y cero endeudamiento”, concluyó el intendente.