Neuquén acelera las obras clave de la ciudad: así avanzan el Acceso Norte y la nueva Avenida Mosconi

El acceso norte entra en su etapa final de señalización mientras continúa el desarrollo de la Avenida Mosconi, donde se preparan sectores para comenzar a asfaltar.

Las obras se encuentra en ejecución y avanzan a buen ritmo.

La Municipalidad de Neuquén avanza con dos de las obras viales más importantes para la circulación en la capital provincial: el Acceso Norte y la remodelación integral de la Avenida Mosconi . Según confirmó el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, ambos proyectos presentan avances significativos y en las próximas semanas podrían habilitarse nuevos sectores al tránsito .

En relación con el acceso norte , el funcionario explicó que la obra principal ya se encuentra prácticamente finalizada y que solo restan tareas de señalización horizontal para completar esa etapa. Indicó que durante esta semana está previsto el arribo del servicio encargado de la pintura vial para concluir con la demarcación pendiente en algunos sectores.

Nicola detalló que los desvíos implementados por calle Jujuy para el ingreso a la ciudad y por Salta y 9 de Julio para la salida ya se encuentran operativos desde la semana pasada. En paralelo, la obra complementaria en el sector comenzó hace pocos días y atraviesa su fase inicial.

“Actualmente se está trabajando en la delimitación de la zona de obra, demoliciones, movimiento de suelo y retiro de infraestructura de iluminación pública”, explicó el secretario en diálogo con LU5 y remarcó que el nuevo esquema de circulación en el acceso norte “está funcionando muy bien” durante los primeros días de implementación.

Desvios Acceso Norte (7)

En medio de la reorganización del tránsito por los desvíos, vecinos del sector manifestaron su preocupación por la velocidad de circulación en la zona de calle Jujuy, especialmente en la curva donde se incrementó el flujo vehicular desde la puesta en marcha del nuevo esquema.

Sobre ese reclamo, Nicola indicó que el municipio analiza posibles intervenciones junto al Observatorio Vial. Señaló que ya fueron colocados algunos reductores de velocidad en calles internas del barrio, a pedido de los frentistas, y también se avanzó en la delimitación de carriles exclusivos para la movilidad interna de los vecinos.

No obstante, aclaró que la instalación de semáforos y reductores en sectores específicos depende de la evaluación técnica del Observatorio Vial, organismo encargado de analizar la circulación y determinar qué medidas de seguridad corresponden en cada punto.

Desvios Acceso Norte (2)

Cómo avanza la Avenida Mosconi

Respecto a la transformación de la Avenida Mosconi, uno de los principales corredores hacia el puente carretero que conecta con Cipolletti, Nicola aseguró que los trabajos presentan un buen ritmo de ejecución y que actualmente se concentran en el tramo comprendido entre Gatica y Linares, considerado uno de los sectores más avanzados de toda la obra.

Allí, explicó, ya se completó la definición de niveles de base en algunos sectores y comenzaron a colocarse los caños correspondientes al sistema pluvial, una etapa clave antes de la pavimentación definitiva.

Además, durante esta semana se iniciarán las excavaciones para ejecutar los cruces pluviales entre margen norte y margen sur de la traza, una de las últimas tareas estructurales pendientes antes de poder avanzar con la carpeta asfáltica.

El funcionario adelantó que los primeros tramos que podrían recibir asfalto son el sector comprendido entre Olascoaga y Chubut y otro entre Don Bosco y Chaneton.

Gaido recorre la Avenida Mosconi (7) Claudio Espinoza

Infraestructura subterránea y tecnología vial

En paralelo a las tareas viales, el municipio también avanza con la infraestructura subterránea que acompañará la nueva configuración de la Avenida Mosconi.

Nicola detalló que se trabaja sobre el boulevard central en la instalación de reservas para líneas de media tensión, redes eléctricas de baja tensión, alumbrado público y tendido de fibra óptica destinado al sistema de cámaras de seguridad y tránsito.

También se prevé la incorporación de semáforos inteligentes y nueva infraestructura de control vial, elementos que formarán parte del rediseño integral del corredor.

“Ojalá muy prontito podamos empezar a colocar carpeta asfáltica”, expresó el secretario al referirse al ritmo de obra.

puente carretero corte obra Avenida Mosconi (7)

Cómo será la habilitación de la nueva traza

Una vez que se completen los primeros tramos pavimentados, el municipio prevé habilitar parcialmente la nueva traza de la avenida para comenzar a liberar sectores de trabajo y avanzar sobre otras áreas complementarias.

La planificación oficial contempla abrir al tránsito los sectores asfaltados y luego trasladar el frente de obra hacia veredas, colectoras y zonas frentistas. De esa manera, se buscará mantener la circulación activa en la nueva avenida mientras continúan las tareas urbanísticas restantes.

“Vamos a ir habilitando sectores para liberar zonas de trabajo y poder avanzar en toda el área de los frentistas”, explicó Nicola.

Con el avance simultáneo del acceso norte y la avenida Mosconi, el municipio apuesta a mejorar dos de los principales corredores de ingreso y egreso de la ciudad. Al mismo tiempo, apunta a descomprimir el tránsito y optimizar la conectividad entre la ciudad de Neuquén y las localidades cercanas.