La hoja del avance de obra de la Mosconi, el nuevo espacio del Arenas Neuquén y la fecha de los comicios municipales; los grandes temas que Mariano Gaido tiene bajo su atenta mirada.

Trabajos a buen ritmo y exigencias de Gaido para que la Avenida Mosconi se abra al tránsito en septiembre

“Si todo marcha como hasta ahora, en septiembre vamos a estar habilitando al tránsito un tramo importante de la Avenida Mosconi ”, el intendente Mariano Gaido fue contundente con sus colaboradores. Para el mes aniversario quiere que al menos, una parte de la obra pavimentada que atraviesa la ciudad sea incorporado a la red vial capitalina. El secretario de Infraestructura comunal, observa el avance de obra, hace cálculos…y transpira.

Mientras tanto, el intendente ya tiene definido el nuevo espacio en donde se alojará el Arenas Neuquén . “Va a ser en la zona de la Meseta, en un espacio que hemos liberado hace algún tiempo; en donde se había registrado una toma. Estamos cerrando un acuerdo con los propietarios de la tierra para poder avanzar con el proyecto”, comentó uno de los emisarios de Gaido que trabaja el proyecto que desvela al intendente.

De acuerdo a lo que ha dejado trascender el intendente Gaido, se trata de un terreno de varias hectáreas ubicado en distrito 6 en la zona lindante a Casimiro Gomez y Autovía Norte.

En lo político, los arquitectos de la estrategia de Primero Neuquen trabajan con un horizonte de más de un año. Según indicaron “Mariano y Rolo, por el gobernador Rolando Figueroa, trabajan en la posibilidad de que las elecciones provincial y municipal, se concreten, por separado durante el periodo agosto-setiembre, del año próximo”.

Gaido recorre la Avenida Mosconi (5) Claudio Espinoza

Pero vayamos a los avances de la obra más importante que hoy tiene en ejecución la gestión comunal.

Avance en Avenida Mosconi

La transformación de la Gran Avenida en Neuquén ya no es una promesa ni un anuncio: es una obra en pleno movimiento, con números concretos que muestran la magnitud de lo que está ocurriendo sobre uno de los ejes más importantes de la ciudad.

Según los datos actualizados al viernes 10 de abril, en los tramos 4 y 6 se evidencia un despliegue operativo de gran escala. No se trata solo de avance técnico, sino de volumen real de intervención sobre el territorio. En ese marco, ya se retiraron 600 hojas de baranda flex beam, junto con 225 columnas de iluminación y 225 artefactos LED, marcando un cambio profundo en la infraestructura existente.

A esto se suma la remoción completa de 9 cruces semafóricos, con sus respectivas columnas y sistemas lumínicos, además de 100 carteles viales entre grandes y pequeños. Cada uno de estos elementos que se retira es parte de una reconfiguración integral del espacio urbano.

Obra Mosconi-Avances (27) Maria Isabel Sanchez

Pero quizás uno de los datos más contundentes tiene que ver con el movimiento de suelo y materiales. La obra ya generó 2.200 viajes de camión con escombros de asfalto, trasladados a puntos de descarga, y otros 1.400 viajes con suelo granular y suelo fino de terraplén. A eso se suma la entrega completa de 10.200 metros cúbicos de RAP, un insumo clave para la reutilización y base de nuevas capas viales.

En paralelo, también hay un trabajo que no siempre se ve, pero que es determinante: el ordenamiento del entorno. En ese sentido, se trasladaron 105 árboles grandes y 90 plantas ornamentales, una decisión que no solo responde a la obra, sino también a la necesidad de preservar y reorganizar el paisaje urbano.

Mientras todo esto ocurre, el avance físico empieza a tomar forma visible en algunos sectores. El tramo Gatica–Linares ya se encuentra prácticamente a nivel, y actualmente se trabaja en la colocación de la base que permitirá avanzar hacia la pavimentación. En ese mismo sector, se ejecutan los caleros subterráneos, fundamentales para alojar toda la infraestructura que luego no se verá, pero que sostiene el funcionamiento de la ciudad.

Obra mosconi- Avances (9) Maria Isabel Sanchez

Los próximos pasos en Avenida Mosconi

A su vez, otro punto clave del proyecto comienza a activarse: el acceso desde el puente carretero que conecta con Cipolletti. Allí ya iniciaron las excavaciones para las fundaciones de los soportes del futuro puente, mientras que en paralelo se avanza con la fabricación de las vigas. Es decir, no solo se trabaja en superficie, sino también en estructuras que definirán la conectividad a largo plazo.

Este nivel de avance convive con una planificación que busca ordenar el tránsito en el corto plazo. El objetivo inmediato es comenzar a utilizar algunos de los carriles centrales para que la circulación empiece a adaptarse a la traza definitiva. No será un cambio total de un día para otro, pero sí un proceso progresivo que marcará un antes y un después en la dinámica vial.

Obra mosconi- Avances (4) Maria Isabel Sanchez

También se proyecta habilitar nuevos cruces a medida que se completen las obras de infraestructura subterránea y se avance con la pavimentación. Esto permitirá mejorar la conectividad sin esperar la finalización total de la obra.

El plazo general sigue siendo de un año, con habilitaciones parciales que irán mostrando resultados concretos en el camino. Sin embargo, todavía no hay fechas definitivas para estos hitos. La evolución de los trabajos es la que determinará esos tiempos.

En ese contexto, los próximos 60 días aparecen como una bisagra. Será en ese período donde se podrá precisar con mayor claridad cuándo comenzarán a verse los cambios más visibles para vecinos y conductores.

Gaido recorre la Avenida Mosconi (8) Claudio Espinoza

Por ahora, lo que queda claro es que la obra avanza dentro de los tiempos previstos, con una intensidad de trabajo alta y con un impacto que ya empieza a sentirse. No solo por las modificaciones en el tránsito, sino por la magnitud de una intervención que busca redefinir cómo se circula y se vive la ciudad de Neuquén.