¿Hasta dónde va a llegar? La nafta en Neuquén ya pasó los $2.000 y parece que no hay techo

Los precios cambian casi todas las semanas algunos centavos, pero nunca con una baja pronunciada. ¿Cuánto les cuesta a los neuquinos llenar el tanque?

La nafta sube de a poco en Neuquén con la política de micropricing de YPF.

Los precios de los combustibles en Neuquén registraron este miércoles nuevos valores que profundizan una tendencia sostenida de incrementos. La nafta premium ya superó los $2000 , más allá de la estabilización luego del conflicto en Medio Oriente por el precio del petróleo . ¿Tienen techo los incrementos?

Según los surtidores de YPF en la capital provincial, la nafta Súper se ubica en $1.805 por litro, la Infinia en $2.054, el Infinia Diesel en $2.530 y el Diesel 500 en $2.231. Esto se da también en un contexto nacional donde bajó el consumo de Súper y se sostiene el de natfa premium.

Los aumentos se producen en un contexto de presión sostenida sobre los precios energéticos a nivel internacional, con el barril de Brent en niveles elevados como consecuencia de las tensiones en Medio Oriente y las dificultades en el estrecho de Ormuz .

La situación impacta directamente en los surtidores locales, incluso en una región productora, donde la actividad de Vaca Muerta no se traduce en precios diferenciales para el consumidor final.

YPF - Combustible - Precio (2) Los precios de las naftas suben y bajan por la política de "micropricing", pero rara vez van en caída pronunciada. Claudio Espinoza

Nafta: el impacto acumulado en el bolsillo en 2026

La magnitud del incremento se advierte con claridad al comparar los valores actuales con los registrados a comienzos de año. El 1° de enero, la nafta Súper costaba $1.490 el litro en Neuquén. Este miércoles marca $1.805, lo que representa un aumento de $315 por litro, equivalente al 21% en menos de cinco meses.

En términos concretos, cargar un tanque de 40 litros de Súper insume hoy $72.200, unos $12.600 más que a principios de año. Para quienes optan por Infinia, el mismo tanque asciende a $82.160.

De mantenerse la dinámica del micropricing, los analistas del sector estiman que la Infinia podría superar los $2.100 antes de que concluya junio, sin que ningún ajuste puntual haya resultado suficientemente significativo como para ser percibido como noticia.

Los precios de las naftas suben y bajan por la política de "micropricing", pero rara vez van en caída pronunciada.

El micropricing en combustibles: ajustes permanentes y silenciosos

Lo que los neuquinos perciben en el surtidor responde a una estrategia de la industria conocida como micropricing. YPF reemplazó el esquema de actualizaciones mensuales o quincenales por una política de ajustes de pequeña magnitud pero alta frecuencia. Se trata de subas de entre $5 y $20 que se aplican cada pocos días, sin fecha anunciada ni comunicado oficial.

YPF - Combustible - Precio (3) Claudio Espinoza

La metodología permite a la compañía trasladar en tiempo real las variaciones del precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos operativos, sin generar el impacto mediático que producen los aumentos de mayor volumen.

Al mismo tiempo, elimina el incentivo del consumidor de anticipar cargas ante un incremento próximo, dado que no existe una fecha concreta que prever.

El Gobierno nacional intentó moderar la escalada mediante el Decreto 217/2026, que postergó nuevamente la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), aplazando los ajustes pendientes correspondientes a 2024 y 2025 para nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.

La medida buscó evitar un salto adicional en los surtidores en un contexto de tensión inflacionaria, pero no logró revertir la tendencia alcista de los precios de base.

Consumo: el avance del segmento Premium

Según el último relevamiento de Surtidores retomando informes de la Secretaría de Energía, elaborado con datos de las petroleras, la venta al público mostró signos de debilidad por tercer mes consecutivo. Durante el mes de abril, las estaciones de servicio despacharon un total de 1.333.298 metros cúbicos en todo el territorio nacional.

Tanque reserva nafta

Esta cifra representa una contracción del 2,38% respecto a los 1.365.814 metros cúbicos registrados en el mismo período de 2025. La comparación mensual tampoco arroja alivio: frente a marzo, el volumen comercializado cayó un 1,98%. Si bien abril contó con un día menos de actividad comercial, este factor no alcanza para explicar la tendencia negativa que afecta la rentabilidad del sector.

A pesar del retroceso general del consumo, el mercado exhibe un comportamiento dual. Existe una notable disparidad entre los productos básicos y los de alta gama. Mientras el consumo masivo retrocede, los combustibles de mayor octanaje y calidad mantienen cifras positivas, aunque con una desaceleración en su ritmo de crecimiento.

En este segmento, la nafta premium avanzó un 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 creció un 5,85%. Estos números contrastan drásticamente con los productos de mayor rotación.