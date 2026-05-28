Mundial 2026: el fervor neuquino y las promesas extremas por la Selección Argentina

¿Se repetirá la euforia de Qatar 2022? Los hinchas de Neuquén ya palpitan el Mundial y sus compromisos si la Albiceleste llega a la final. Crece la expectativa.

El Mundial 2026 ya genera expectativa y el equipo del streaming LM Neuquén en vivo salió a la calle para conocer qué promesas harían los neuquinos si Argentina sale "coso" . La consulta reveló el particular vínculo que los hinchas tienen con la selección nacional en comparación con sus clubes de fútbol.

En una charla distendida, los integrantes del programa compartieron sus propias reflexiones sobre el tema. Yamil confesó que para él no hay comparación entre su club y la selección. "Para mí no hay comparación entre tu club de fútbol, del cual sos hincha, que si tu club pierde, vos al otro día salís a la calle y te se ríen de vos todo el resto, que cuando pierde Argentina, donde es una compra", explicó, aunque reconoció que si Boca gana la séptima Copa Libertadores podría hacer cualquier cosa.

La creatividad no tuvo límites al momento de imaginar qué estarían dispuestos a hacer los neuquinos si la Albiceleste levanta nuevamente el trofeo.

Promesa Mundial Streaming (1)

El fervor de Qatar 2022 como punto de comparación

La conversación también derivó en comparar el fenómeno del Mundial 2022 con lo que podría generar la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los participantes recordó que el título obtenido en Qatar fue "una locura" que lo hizo llorar, pero que había ganado una Copa Libertadores yendo a la cancha y que esa experiencia también fue inolvidable.

"Ver a todo el mundo feliz en las calles fue algo que no sé si lo voy a volver a ver", reflexionó sobre aquel diciembre de 2022. Sin embargo, hubo coincidencia en que el contexto actual es diferente.

"Venimos con un vicio de que Argentina salió campeón en el último mundial, entonces como que estás más relajado", señalaron. El Mundial 2022 tuvo ese nivel de efusividad particular por el tiempo de espera que acumulaba el país, por la figura de Lionel Messi buscando su único título pendiente y porque se dio tras la pandemia de COVID-19.

El debate sigue abierto y las promesas ya empiezan a circular en las calles neuquinas. Resta saber si Argentina llegará nuevamente a la instancia definitoria para que los hinchas deban cumplir con sus compromisos.