Que dijo Soulé de la posible llegada de Dybala a Boca.

El compañero de la Joya en la Roma dio su punto de vista sobre uno de los anhelos del Xeneize para el próximo mercado de pases.

El volante ofensivo de Roma, Matías Soulé , llegó a Argentina a la espera de que Lionel Scaloni oficialice la lista para el Mundial 2026. En el aeropuerto, fue consultado por los periodistas sobre dos temas puntuales: sus expectativas con las Selección Argentina y el futuro de su compatriota y compañero de equipo, Paulo Dybala , con chances de sumarse a Boca en julio.

El volante ofensivo de Roma llegó a Argentina a la espera de que Lionel Scaloni oficialice la lista para la Copa del Mundo. Frente a esto último, Soulé comentó: "Terminamos la temporada de la mejor manera, ahora a disfrutar las vacaciones. Vamos a esperar la lista aunque sé que es muy difícil, siempre hay una esperanza".

"Si no se da, me quedo acá en el país a disfrutar de la familia", finalizó sobre el tema. A continuación, Soulé fue consultado sobre las chances de que Dybala deje la Roma y llegue en julio a Boca. "Le he preguntado a Paulo por Boca, pero no me quiere decir nada", comentó el volante con risas de por medio.

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"Seguramente lo vea ahora acá en Argentina en unos días. A él ya se le termina el contrato, pero no me dice nada. Es una decisión que tiene que tomar él, pensar en todo, pero no sé nada. No me quiere decir", sostuvo el jugador de la Roma. "Quiero tenerlo conmigo ahí, pero él tiene que tomar la mejor decisión que sea para él y depende de lo que quiera hacer", concluyó Soulé.

Así despidió la hinchada de Roma a Dybala

Roma se quedó con el clásico de la capital al derrotar por 2 a 0 a Lazio en el Estadio Olímpico gracias a un doblete de Gianluca Mancini. El argentino Paulo Dybala fue uno de los grandes protagonistas de la tarde, en lo que hasta ahora será su último partido con el equipo jugando en casa.

El conjunto de Gian Piero Gasperini soportó un mejor arranque del equipo de Maurizio Sarri, que generó peligro con remates de Matteo Cancellieri y Tijjani Noslin, ambos controlados por Mile Svilar. A cinco minutos del descanso, Niccolò Pisilli ejecutó un córner desde la izquierda y Mancini anticipó a Mario Gila para abrir la cuenta de cabeza.

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Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UptRulOItu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

En el segundo tiempo, Roma dominó y volvió a golpear a los 21 minutos con una jugada calcada: esta vez el centro fue de Paulo Dybala y nuevamente Mancini ganó por arriba para sellar el 2-0. Sobre el final, una pelea entre Wesley França y Nicolò Rovella terminó con ambos expulsados. Con este triunfo, Roma quedó a un paso de la Champions y dependerá de sí misma ante Hellas Verona.

En la penúltima fecha del Calcio, Dybala podría haber disputado su último partido como jugador de Roma, con quien termina su contrato a mitad de año. El interés de Boca y su reciente paternidad lo llevarían a continuar su carrera en el xeneize en los próximos meses.