Independiente de Neuquén anunció a su nuevo DT tras la salida de Gustavo Coronel

El Rojo informó las novedades a través de sus redes sociales y el flamante DT habló con LMNeuquén.

A comienzos de esta semana, Independiente de Neuquén anunció la salida de Gustavo Coronel. El entrenador tuvo su segundo ciclo en el club y se despidió habiendo ganado la Copa Neuquén del año pasado y con un equipo que intentó ser protagonista en cada torneo que disputó.

"Independiente es tu casa, Gustavo, las puertas siempre estarán abiertas", le expresaron al DT en el posteo de despedida, luego de finalizar el vínculo que duró cuatro años.

Este miércoles, la institución capitalina anunció la llegada de un nuevo cuerpo técnico encabezado por Rogger Morales , que estaba trabajando para la selección de Lifune.

rogger morales

"Fue una sorpresa. Somos el cuerpo técnico de la selección de Neuquén hace un par de años. Estábamos al tanto de que se había ido Gustavo. Nos llamaron los dirigentes para una reunión y enseguida nos encontramos con puntos en común. Fue fácil avanzar con la negociación", contó Morales a LMNeuquén.

"Para mi es el mejor momento, todavía me siento joven, creo que estamos con mucha experiencia. Es un cuerpo técnico de lujo para lo que es la Liga e incluso el Federal A. Creo que he crecido, estoy más aplacado y racional. Me encuentra en un momento óptimo de mi carrera", agregó el entrenador.

rogger morales 2

Independiente de Neuquén y un plantel de jerarquía

El Rojo tiene en su equipo de primera un grupo nutrido de jugadores con experiencia, varios que son parte de la historia grande del club y otros que se sumaron en el último tiempo.

"Conocemos a casi todos los chicos. Tuvimos a algunos en la selección y otros en otros clubes. Creo que Independiente está entre los mejores planteles de la Liga sin dudas. Eso también nos ayudó a tomar la decisión. Estamos con mucha ilusión, muchas ganas. Convencidos de que con los jugadores que tenemos podemos armar un lindo equipo", cerró el nuevo DT.

Nombres como los de Manuel Berra, Pablo Vergara, Julián Martín, Hernán Azagüate y Mauricio Villa, entre otros, conforman la base del plantel del Rojo.