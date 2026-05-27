Alpine confirmó una importante alianza con una marca de lujo y cambiará de nombre: el millonario acuerdo

La escudería francesa anunció la alianza en sus redes sociales, por la que ingresará una importante suma de dinero y hará importantes cambios en el equipo.

Lo que era un secreto a voces y todo giraba en torno a rumores, la escudería francesa Alpine anunció en sus redes sociales una importante alianza que modificará por completo la estética de los monoplazas de cara a la temporada 2027. Una marca que se impone en el mercado internacional en su rubro firmó un importante acuerdo de patrocinio y acompañará a la escudería que tiene en sus filas a Franco Colapinto , quien vive un presente soñado.

La escudería dejará sus colores tradicionales (azul y rosa) debido a que darán por finalizado el vínculo con su mayor sponsor BWT , la empresa austríaca de agua purificada que acompañaba a la escudería desde 2022 cuando uno de sus pilotos era Fernando Alonso.

Este miércoles por la mañana, Alpine confirmó a través de sus redes sociales la alianza con la reconocida marca italiana dedicada a ropa y complementos Gucci . Según se supo reemplazará a su anterior marca como socio principal (conocido como 'title sponsor'). El mismo tendrá injerencia a partir de 2027 con grandes cambios: hará que el monoplaza cambie por completo su aspecto y provocará que pase a llamarse Gucci Racing Alpine Formula One Team.

Si bien no se confirmaron cifras oficiales sobre el contrato, se estima que el acuerdo giraría en torno a los 50 y 60 millones de dólares por temporada. La empresa italiana pertenece al Grupo Kering, quien supo acercar a los franceses el patrocinio de Brioni y cuyo CEO es Luca de Meo, ex CEO del Grupo Renault (2020-2025) y del círculo de Flavio Briatore.

Briatore Gucci

La palabra de Briatore sobre la alianza

“Asociarnos con una marca tan prestigiosa en la Fórmula 1 como patrocinador principal es motivo de orgullo. Estoy entusiasmado por las posibilidades que abre la alianza y por lo que podemos lograr juntos a nivel global”, dijo Briatore.

Franco Colapinto consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y así conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1.

El triunfo quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se afianza como líder del campeonato, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Si bien había terminado décimo en la clasificación de este sábado, Colapinto inició la carrera en el noveno lugar ya que luego de la vuelta de formación el Racing Bulls del británico Arvid Lindblad sufrió problemas y tuvo que abandonar.

Solo un par de vueltas después, el argentino escaló al séptimo puesto porque McLaren se equivocó en la estrategia al mandar a sus pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, con neumáticos de lluvia, por lo que rápidamente tuvieron que dar marcha atrás en esta decisión y llamarlos a boxes.

Más adelante, Colapinto subió una posición más, hasta el sexto lugar, debido a que el británico George Russell, quien lideraba y mantenía una tremenda batalla con Antonelli, debió abandonar por problemas en su Mercedes.

De esta manera, el pilarense finalizó en el sexto lugar para sumar ocho puntos en el campeonato y así redondear su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1.

Colapinto Alpine Portada

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli se vio beneficiado por el abandono de Russell y cosechó su cuarta victoria consecutiva, luego de las conseguidas en China, Japón y Miami.

Gracias a este resultado, el italiano de solo 19 años llegó a los 131 puntos y ahora le saca 43 unidades a su escolta, que es Russell, para afianzarse como el gran candidato al título. La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.

"Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)", afirmó Colapinto.

En declaraciones a la prensa tras la carrera, el pilarense dijo que fue una carrera "aburrida", al hacer referencia a la amplia diferencia que logró sobre Liam Lawson que se ubicó en la séptima posición.

Dijo, además, que tuvo un "error" al regresar a la pista tras el cambio de neumáticos y se pegó a la pared. "Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho", resaltó Colapinto, y agregó: "Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo". Colapinto sumó ocho puntos para Alpine, mientras que su compañero de equipo, Piere Gasly, quedó octavo y sacó cuatro puntos.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Mónaco

1- Kimi Antonelli (Mercedes).

2- Lewis Hamilton (Ferrari).

3- Max Verstappen (Red Bull).

4- Charles Leclerc (Ferrari).

5- Isack Hadjar (Red Bull).

6- Franco Colapinto (Alpine).

7-Liam Lawson (Racing Bulls).

8- Pierre Gasly (Alpine).

9- Carlos Sáinz Jr. (Williams).

10- Oliver Bearman (Haas).