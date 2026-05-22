Mal inicio para Colapinto en Canadá: su Alpine sufrió problemas y no pudo rodar

Luego de algunas buenas actuaciones, el piloto argentino no pudo participar de la primera y única práctica libre del fin de semana.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) comenzó su fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con el pie izquierdo, ya que sufrió problemas en su monoplaza y no pudo dar ni una vuelta.

Mientras daba su primer giro, su Alpine comenzó a perder potencia, por lo que debió regresar a boxes. A partir de allí, los mecánicos de la escudería comenzaron a trabajar a contrarreloj, pero no hubo manera de solucionar el problema y el argentino terminó la única práctica libre de este fin de semana sin testear el circuito Gilles Villeneuve .

El ganador de la sesión fue el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien fue escoltado por su compañero de equipo, el británico George Russell. El top 5 lo completaron el británico Lewis Hamilton, el monegasco Charles Leclerc (ambos de Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En lo que respecta al desarrollo de la sesión, fue muy entrecortada ya que se dieron varias banderas rojas. La primera cuando se le quedó el Racing Bulls en plena recta al neozelandés Liam Lawson, luego por un choque del tailandés Alexander Albon (Williams), quien impactó a una marmota que ingresó a la pista y luego se estrelló con el paredón, y finalmente el francés Esteban Ocon (Haas) protagonizó otro choque en los minutos finales.

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Colapinto llegaba a esta fecha del campeonato en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar séptimo hace tres semanas en el Gran Premio de Miami, donde redondeó su mejor actuación desde que está en la Fórmula 1. En lo que va del año, Colapinto ya sumó siete puntos, por lo que se ubica undécimo en el campeonato de pilotos.

Sin embargo, la escudería francesa deberá resolver los problemas de su monoplaza lo más pronto posible en un fin de semana que también cuenta con carrera sprint.

La clasificación para la sprint está programada para las 17:30. El sábado será la sprint a las 13 y la clasificación para la carrera a las 17, mientras que la actividad concluirá el domingo con la carrera principal, que iniciará a las 17.

La última edición del GP de Canadá quedó en manos de Russell, que se impuso por solo 228 milésimas sobre su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Colapinto, por su parte, finalizó en el decimotercer lugar.

El antecedente de Franco Colapinto en Canadá

La actividad en este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Gilles Villeneuve, que se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

Los antecedentes en Canadá juegan a favor de las expectativas del piloto argentino, quien recientemente debió sortear las dificultades lógicas de adaptarse a trazados totalmente desconocidos para él, como los de Japón, China y Miami. En la edición disputada a mediados de junio de 2025, Colapinto firmó una destacada actuación: logró meterse en la Q2 y terminó en la decimotercera posición tras completas 70 giros en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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Aquella cita había significado apenas su cuarta experiencia puntuable como corredor de Alpine tras haber debutado en Imola, luego de reemplazar al australiano Jack Doohan.

El conocimiento de la pista de Montreal le otorgará al argentino una base sólida para la carrera de este fin de semana. A diferencia de su experiencia previa en Melbourne dentro de las divisiones F2 y F3, esta cita marcará su primera repetición de un trazado desde que se asentó de forma fija en la máxima categoría.