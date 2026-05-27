Estas son las listas confirmadas para el Mundial 2026 de cada selección: todos los nombres
Varios elencos de peso ya confirmaron sus 26 convocados para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Cuáles son.
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y varias de las 48 selecciones nacionales que participarán del torneo ya confirmaron sus listas definitivas con sus 26 jugadores convocados. Los elencos tienen tiempo hasta el 30 de mayo, aunque la FIFA permite enviar modificaciones hasta el 2 de junio, cuando la propia entidad hará oficial todas las plantillas.
De momento, Argentina es uno de los conjuntos que aún mantiene la icognita. Por ahora, Lionel Scaloni solo presentó una preselección con 55 futbolistas. Pero es inminente la salida de la nómina definitiva.
A continuación, un repaso por las selecciones que ya presentaron sus listas y las que todavía no lo hicieron.
Mundial 2026 Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
Corea del Sur:
- Arqueros: Jo Hyun-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)
- Defensores: Kim Min-jae (Bayern Munich), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Viena), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon Hwan (Daejeon Hana)
- Mediocampistas: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint Germain), Hwang Hee-chan (Wolverhampton)
- Delanteros: Oh Hyun-kyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Ageneles FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)
República Checa:
- Arqueros: Jindrich Stanek (Slavia Praga), Matej Kovar (PSV) y Lukas Hornicek (SC Braga)
- Defensores: Vladimir Coufal (Hoffenheim), Tomas Holes (Slavia Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), David Doudrera (Slavia Praga) y David Zima (Slavia Praga)
- Mediocampistas: Tomas Soucek (West Ham), Lukas Provod (Slavia Praga), Michail Sadilek (Slavia Praga), Pavel Sulc (Olympique de Lyon), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Pavel Bucha (Cincinatti) y Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
- Delanteros: Tomas Chory (Slavia Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Cristophe Kabongo (Mlada Boleslav) y Adam Hlozek (Hoffenheim)
Mundial 2026 Grupo B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza
Bosnia-Herzegovina:
- Arqueros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).
- Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).
- Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).
- Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke).
Suiza:
- Arqueros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/GER) e Yvon Mvogo (Lorient/FRA).
- Defensores: Manuel Akanji (Inter Milan/ITA), Aurele Amenda (Eintracht Fráncfort/GER), Eray Comert (Valencia/ESP), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/GER), Luca Jaquez (Stuttgart/GER), Miro Muheim (Hamburgo/GER), Ricardo Rodríguez (Betis/ESP) y Silvan Widmer (Mainz/GER).
- Mediocampistas/Delanteros: Michel Aebischer (Pisa/ITA), Zeki Amdouni (Burnley/ENG), Breel Embolo (Stade Rennes/FRA), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia/ITA), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/GER), Ardon Jashari (Milan/ITA), Johan Manzambi (Friburgo/GER), Dan Ndoye (Nottingham/ENG), Noah Okafor (Leeds/ENG), Fabian Rieder (Augsburgo/GER), Djibril Sow, Ruben Vargas (Sevilla/ESP), Granit Xhaka (Sunderland/ENG) y Denis Zakaria (Mónaco/FRA).
Mundial 2026 Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
Brasil:
- Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)
- Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo),Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
- Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)
- Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid)
Marruecos:
- Arqueros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).
- Defensores: Achraf Hakimi (Paris Sain Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Youssef Belammari (Al-Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (KV Mechelen), Nayef Aguerd (Olympique Marsella).
- Mediocampistas: Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Suttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Ismael Saibari (PSV), Sofyan Amrabat (Real Betis), Samir El Mourabet (RC Estrasburgo).
- Delanteros: Brahim Díaz (Real Madrid), Ez Abde (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland), Gessime Yassine (RC Estrasburgo), Ayoub El Kaabi (Olympiakos).
Haití:
- Arqueros: Josué Duverger (Cosmos Koblenz), Alexandre Pierre (Sochaux), Johny Placide (Bastia)
- Defensores: Ricardo Adé (Liga de Quito), Carlens Arcus (Angers SCO), Hannes Delcroix (Lugano), Jean-Kévin Duverne (Gent), Martin Expérience (Nancy), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Keeto Thermoncy (Young Boys II)
- Mediocampistas: Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (Tatran Prešov)
- Delanteros: Josué Casimir (Auxerre), Louicius Deedson (Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto), Yassin Fortuné (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencváros), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor), Ruben Providence (Almere City)
Escocia:
- Arqueros: Craig Gordon (Heart of Midlothian F. C), Angus Gunn (Nottingham Forest F. C), Liam Kelly (Rangers F. C).
- Defensores: Grant Hanley (Hibernian F. C.), Jack Hendry (Al-Ettifaq Club), Aaron Hickey (Brentford F. C.), Dom Hyam (Wrexham A. F. C.), Scott McKenna ( G. N. K. Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) y Kieran Tierney (Celtic).
- Mediocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) y Scott McTominay (Napoli).
- Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic F. C. ), George Hirst (Ipswich Town F. C.), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian F. C.) y Ross Stewart (Southampton).
Mundial 2026 Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
Estados Unidos:
- Arqueros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution)
- Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
- Mediocampistas: Brenden Aaronson (Leeds United), Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille)
- Delanteros: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)
Mundial 2026 Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Alemania:
- Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)
- Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
- Mediocampistas: Angelo Stiller (Stuttgart), Aleksandar Pavlovi (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Pascal Groß (Brighton), Leon Goretzka (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern Munich), Lennart Karl (Bayern Munich), Florian Wirtz (Nottingham Forest)
- Delanteros: Nadiem Amiri (Mainz 05), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)
Curazao:
- Arqueros: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC)
- Defensores: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
- Mediocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zúrich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherdam United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
- Delanteros: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margarita (SK Beveren)
Costa de Marfil:
- Arqueros: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
- Defensores: Emmanuel Agbadou (Beikta), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta BC), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)
- Mediocampistas: Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor)
- Delanteros: Simon Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (OGC Nice)
Mundial 2026 Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
Países Bajos:
- Arqueros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).
- Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
- Mediocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)
- Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).
Japón:
- Arqueros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrece Hiroshima), Zion Suzuki (Parma)
- Defensores: Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Yuto Nagatomo (FC Tokio), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
- Mediocampistas: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Wataru Endo (Nottingham Forest), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Keito Nakamura (Stade de Reims), Kaishu Sano (Mainz 05), Ao Tanaka (Leeds United)
- Delanteros: Keisuke Goto (Sint-Truidense), Daizen Maeda (Celtic FC), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Yuito Suzuki (Friburgo), Ayase Ueda (Feyenoord)
Suecia:
- Arqueros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna), Jacob Widell Zetterström (Derby County)
- Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta), Elliot Stroud (Mjällby) y Daniel Svensson (Dortmund).
- Mediocampistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburgo) y Besfort Zeneli (Union SG)
- Delanteros: Taha Ali (Malmö), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Brujas)
Túnez:
- Arqueros: Aymen Dahmene (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)
- Defensores: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasmpaa), Raed Chikhaoui (US Monastirienne), Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice)
- Mediocampistas: Ellyes Skhiri (Francfort), Rani Khedira (Union Berlin), Hadj Mahmoud (Lugano), Ismaël Gharbi (Augsbourg), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasmpaa)
- Delanteros: Sebastian Tounekti (Celtic), Elias Saad (Hannover 96), Elias Achouri (Copenhague), Khalil Ayari (PSG), Rayan Elloumi (Vancouver), Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchkala), Firas Chaouat (Club Africain)
Mundial 2026 Grupo G: Béglica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
Bélgica:
- Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing de Estrasburgo)
- Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
- Mediocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
- Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
Egipto:
- Arqueros: Mohamed El Shennawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)
- Defensores: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Ramy Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abeldmonem (Niza), Ahmed Fattouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).
- Mediocampistas: Hamdi Fathy (Al-Wakrah), Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Sayed Zizo (Al Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjælland), Haissem Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool).
- Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona Athletic).
Nueva Zelanda:
- Arqueros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)
- Defensores: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)
- Mediocampistas: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
- Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)
Mundial 2026 Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
España:
- Arqueros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal, ENG) y Joan García (FC Barcelona).
- Defensores: Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea, ENG), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER).
- Mediocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG), Martín Zubimendi (Arsenal, ENG), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain, FRA), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal, ENG), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid).
- Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).
Cabo Verde:
- Arqueros: Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego)
- Defensores: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)
- Mediocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar)
- Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir FK), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)
Mundial 2026 Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega
Francia:
- Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
- Defensores: Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal)
- Mediocampistas: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), N'Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (Roma), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
- Delanteros: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Manchester City), Marcus Thuram (Inter de Milán), Maghnes Akliouche (Mónaco), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich)
Senegal:
- Arqueros: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Niza)
- Defensores: Krépin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique de Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht)
- Mediocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)
- Delanteros: Sadio Mané (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Bamba Dieng (Lorient), Chérif Ndiaye (Samsunspor)
Noruega:
- Arqueros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla/ESP), Egil Selvik (Watford/ING), Sander Tangvik (Hamburgo SV/ALE).
- Defensores: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford/ING), Fredrik Bjorkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County/ING), Torbjorn Heggem (Bologna/ITA), Marcus Holmgren Pedersen (Torino/ITA), Julian Ryerson (Borussia Dortmund/ALE), David Moller Wolfe (Wolverhampton/ING), Leo Ostigard (Genoa/ITA).
- Mediocampistas: Thelonious Aasgaard (Rangers/ESC), Fredrik Aursnes (Benfica/POR), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Fulham/ING), Oscar Bobb (Fulham/ING), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Antonio Nusa (RB Leipzig/ALE), Andreas Schjelderup (Benfica/POR), Morten Thorsby (Cremonese/ITA), Kristian Thorstvedt (Sassuolo/ITA), Martin Odegaard (Arsenal/ING).
- Delanteros: Erling Braut Haaland (Manchester City/ING), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace/ING) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid/ESP).
Mundial 2026 Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
Austria:
- Arqueros: Patrick Pentz (Bröndby IF), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).
- Defensores: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz), Stefan Posch (FSV Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia FC).
- Mediocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsh (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburg).
- Delanteros: Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda), Michael Gregoritsh (FC Augsburg) y Sasa Kalajdzic (LASK).
Mundial 2026 Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia
Portugal: presentó una lista de 27 jugadores, por lo que debe cortar un nombre
- Arqueros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).
- Defensores: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).
- Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).
- Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).
Congo:
- Arqueros: Theo Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Matthieu Epolo (Standard Lieja)
- Defensores: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Jeremy Ngakia (Watford), Joris Kayembe (Genk), Arthur Masuaku (Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Rocky Bushiri (Hibernian), Steven Kapuadi (Widsew Lodz), Dylan Batubinsika (Larissa)
- Mediocampistas: Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Charles Pickel (Espanyol), Ngal'ayel Mukau (Lille), Meshack Elia (Alanyaspor), Theo Bongonda (Spartak Moscú), Nathanael Mbuku (Montpellier), Bryan Ssebinya (Castellón), Grady Diangana (Elche)
- Delanteros: Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Cedric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United)
Colombia:
- Arqueros: Camilo Vargas (Atlas-MEX), David Ospina (Atlético Nacional, COL), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
- Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Jhon Lucumí (Bologna, ITA), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Yohan Mojica (Mallorca, ESP), Déiver Machado (Nantes, FRA)
- Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica, POR), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING), Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), James Rodríguez (Minnesota United, EEUU), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo, BRA), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA)
- Delanteros: Luis Díaz (Bayern Munich, ALE), Luis Suárez (Sporting CP, POR), Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Juan Camilo Hernández (Real Betis, ESP)
Mundial 2026 Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
Inglaterra:
- Arqueros: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City) y Dean Henderson (Crystal Palave)
- Defensores: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham) y John Stones (Manchester City)
- Mediocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal) y Morgan Rogers (Aston Villa)
- Delanteros: Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli) y Ollie Watkins (Aston Villa)
Croacia:
- Arqueros: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City)
- Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburgo)
- Mediocampistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
- Delanteros: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)
Panama:
- Arqueros: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Club Nacional de Fútbol), César Samudio (CD Marathon).
- Defensores: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz).
- Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica).
- Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).
