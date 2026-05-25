¿Qué pasó con Messi? Los motivos por los que pidió el cambio en Inter Miami a 17 días del Mundial 2026

El astro rosarino fue reemplazado tras sujetarse la pierna izquierda y acusar una molestia. Qué fue lo que pasó.

Lionel Messi hizo paralizar a la Argentina cuando a los 27 minutos de la segunda etapa se tomó la pierna izquierda, se desentendió del juego para no exigir el cuerpo y evitar lesiones. Ante la mirada de todos pidió el cambio y el entrenador Guillermo Hoyos lo reemplazó por un compañero mientras el caminaba en dirección a los vestuarios.

La preocupación se multiplica debido a que faltan tan solo 17 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 donde la Selección argentina irá con intenciones de defender el título de campeón conseguido en Qatar 20222.

En ese contexto, tanto el entrenador como reconocidos periodistas cercanos a la Selección brindaron detalles de los motivos por los que pidió el cambio.

Qué dijo el entrenador

"Todavía no tenemos informes sobre eso, próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado. Es la fatiga, estaba cansado, el campo de juego estaba muy pesado, ante la duda, no arriesgar", dijo este domingo por la noche cuando el equipo le ganó 6 a 4 a Philadelphia Union.

Por otra parte, el reconocido periodista Gastón Edul afirmó en su cuenta de X (ex Twitter): "Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fdpradio/status/2058735029153345606&partner=&hide_thread=false El DT del Inter Miami, Ángel Guillermo Hoyos, explica la situación de Lionel Messi luego de salir sustituido del último juego de su club @AndresCantorGOL @sadovnik1965 @dchapela @FDPRadio pic.twitter.com/eVVWIElncg — Fútbol de Primera (@fdpradio) May 25, 2026

Cómo fue el momento en el que pidió el cambio

Lionel Messi encendió las alarmas de la Selección Argentina luego de pedir el cambio durante el partido que Inter Miami venció a Philadelphia Union, por una molestia muscular y al momento de ser sustituido se fue directo al vestuario. Messi pidió el cambio solo por precaución por una contractura leve en el isquiotibial y prefirió salir para no arriesgarse.

El capitán del seleccionado argentino de fútbol abandonó la cancha a los 27 minutos del segundo tiempo, siendo reemplazado por Mateo Silvetti. Momentos antes de la modificación el ex hombre de Barcelona se quedó parado en la mitad de cancha mientras el juego continuaba.

Además, sorprendió que Messi se fuera directo a los vestuarios, sin evidenciar ninguna molestia, pero rápidamente los médicos del equipo llegaron a esa zona para atenderlo.

Las dos asistencias de Lionel Messi en la victoria del Inter Miami

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi se impuso por 6-4 ante el Philadelphia Union al final del partido que disputaron esta noche, en el Nu Stadium, por la decimoquinta fecha de la Major League Soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense.

El local se impuso con el doblete del delantero Germán Berterame, el triplete del inolvidable atacante Luis Suárez y el tanto del volante argentino Rodrigo De Paul, mientras que para la visita marcó tres veces el delantero Milan Iloski y también convirtió el uruguayo Bruno Damiani.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElMemeRivera/status/2058772069681410100&partner=&hide_thread=false ¿SE ENCENDIERON LAS ALARMAS CON MESSI?



Este es el momento exacto en el 73’ que Lionel Messi sintió la molestia, se tocó la parte posterior de la pierna y terminó pidiendo el cambio.



Las imágenes ya le están dando la vuelta al mundo y la preocupación crece en Argentina,… pic.twitter.com/02W7zrc7Q4 — Meme Rivera (@ElMemeRivera) May 25, 2026

Con el triunfo, el equipo de camiseta rosa se mantiene en el segundo lugar de la conferencia este de la MLS, con 31 puntos, mientras que su rival continúa en el último puesto, con siete unidades tras 15 jornadas.

La visita comenzó con un gran nivel ofensivo y se puso en ventaja por 2-0 antes de lo 10 minutos: tras una excelente combinación por derecha que terminó con el primer tanto de Alioski, a los tres minutos, el propio delantero aprovechó un penal y remató al medio, convirtiendo nuevamente a los nueve minutos.

Aunque el local pudo descontar a los 12 minutos, con un centro atrás de Messi que Berterame empujó al gol por el costado izquierdo del área, solo pasaron seis minutos y Damiani capturó un rebote corto del arquero Dayne St. Clair, que empujó contra la red de primera.

Sobre los últimos 15 minutos de la primera parte, el Inter Miami se puso en ventaja: con un nuevo descuento a los 29 minutos, mediante un control de pecho y remate de tijera de Suárez, las “Garzas” empataron con un remate de Berterame al segundo palo a los 41 minutos y pasaron al frente dos minutos después, cuando el “Pistolero” uruguayo pudo empujar al gol un rebote otorgado por el arquero Andre Blake.

De todas formas, el partido se fue igualado al entretiempo por el tercer gol, nuevamente de penal, de Alioski, que colgó la pelota del ángulo izquierdo del guardameta canadiense.

Ya en la segunda mitad, a los 35 minutos, Germán Berterame quedó mano a mano con el arquero rival y, tras errar su primer intento, controló el rebote y abrió hacia la izquierda, para el remate efectivo del inoxidable Luis Suárez, que puso el 5-4.

En el segundo minuto de descuento llegó el tanto del argentino Rodrigo De Paul, campeón del Mundo y bicampeón de América, que recibió sobre el costado derecho del área y cruzó un disparo bajo, para convertir el 6-4 final en el día de su 32° cumpleaños.