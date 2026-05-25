El tremendo desplante de Montiel a Chiqui Tapia tras perder la final ante Belgrano

El jugador campeón del mundo y bicampeón de América tuvo un gesto que no pasó desapercibido en las redes sociales. Cómo fue.

Belgrano consiguió un título en Primera División por primera vez en su historia y con un condimento más que especial: ante River , el rival al que en 2011 había superado para decretar su descenso a la segunda categoría. En una final apasionante del certamen, el Pirata pudo festejar en su ciudad natal debido a que la final se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En medio de la entrega de medalla a la cual el plantel de Eduardo Coudet llegó cabizbajo por el dolor de la derrota, hubo una situación particular que no pasó desapercibida y dio vueltas en las redes sociales.

Desde el club con sede en el barrio Núñez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostraron su enojo por el arbitraje de Leandro Rey Hilfer quien quedó en el centro de la polémica por el cuadro visitante debido a que cuestionaron la decisión de sancionar penal a favor del Pirata que terminó siendo el 2-2 que luego se convertiría en el 3-2 definitivo.

En medio de la entrega de medallas, Gonzalo Montiel tuvo un gesto particular: a la hora de ser reconocido con la medalla por el segundo tiempo, el campeón del mundo y bicampeón en América esquivó al mandatario y no lo saludó con suma atención. Este gesto recorrió el mundo de las redes sociales donde surgieron distintas hipótesis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/contextocomar/status/2058723991993425972&partner=&hide_thread=false La final del torneo Apertura dejó una escena que rápidamente se volvió viral después de la consagración de Belgrano en Córdoba. Gonzalo Montiel, defensor de River, hoy en el banco por una molestia física que arrastraba, y campeón del mundo con la selección argentina, evitó… pic.twitter.com/dHdxck0PfH — Contexto Tucumán (@contextocomar) May 25, 2026

En una épica final, Belgrano se lo dio vuelta a River y es campeón por primera vez

En el partido decisivo del Apertura de la Copa de la Liga, River cayó 3 a 2 con Belgrano, en un duelo que sigue agregando páginas a su historia. El Millo perdió con el Pirata, el mismo rival que lo mandó al descenso en 2011 y ahora le ganó una épica final en Córdoba.

River estuvo al frente dos veces por los tantos de Facundo Colidio y Tomás Galván, pero Leonardo Morales y un doblete de Uvita Fernández fueron decisivos para el Celeste.

El zapalino Marcos Acuña y el centenariense Adrián Sporle fueron los representantes neuquinos en el cotejo más importante del semestre para el fútbol argentino.

belgrano campeón

Crónica de la final

La gran novedad en el Millo fue que Aníbal Moreno se infiltró tras su desgarro hace una semana y fue titular.

El comienzo fue favorable al local, que tuvo dos chances claras. Un cabezazo de Passerini que fue a las manos de Beltrán tras un tiro libre y el remate de Zelarayán que salió al lado del palo.

River respondió a los 7' con una gran jugada de Freitas y su centro no llegó a ser conectado por Colidio.

Belgrano volvió a avisar con una llegada de Rigoni por derecha y su disparo que generó la primera gran atajada de Beltrán en la tarde.

Cuando el Pirata se mostraba mejor y más peligroso, Tomás Galván aprovechó una burrada de Rigoni en un cierre fácil, tocó al medio y Facundo Colidio la mandó a guardar en el área chica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058622712558260245&partner=&hide_thread=false ASISTENCIA DE GALVÁN Y GOL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER A BELGRANO.



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La ventaja no le duró mucho a River, porque el Pirata fue al frente a buscar la igualdad y la encontró en una pelota parada.

Belgrano mantuvo ritmo pese a estar abajo en el marcador y generó un córner desde la izquierda. Desde allí llegó en envío de Zelarayán para el cabezazo de Leonardo Morales, que desvió el balón hacia el palo lejano de Beltrán y empató el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058625088421875978&partner=&hide_thread=false ¡LEO MORALES MARCÓ EL 1-1 DE BELGRANO A RIVER!



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Con la igualdad, el trámite del partido se hizo mucho más parejo y con menos situaciones.

En el primer cuarto de hora del complemento, el desarrollo se mantuvo y en ese contexto fue amonestado Passerini, que no vio la roja de milagro tras un par de faltas innecesarias.

Zelarayán casi mete el segundo, pero

Sobre los 15', Bustos y Juan Cruz Meza iniciaron un ataque con el rival mal parado. Colidio condujo con criterio, ningún defensor lo marcó correctamente y el delantero asistió a Tomás Galván, que con un puntazo venció a Cardozo y puso el 2-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058637968928096620&partner=&hide_thread=false OTRA VEZ ARRIBA RIVER: asistencia de Colidio y gol de Galván para el 2-1 del Millonario contra Belgrano.



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Con los cambios de los dos, Coudet buscó aguantar el resultado y Zielinski llegar al empate. Los ingresados Uvita Ferández y Lautaro Gutiérrez tuvieron chances muy claras, pero otra vez les faltó efectividad.

En ese contexto, llegó la gran polémica de la tarde. Rivero cometió mano en el área propia, Falcón Pérez no cobró nada en principio, pero lo llamó Leandro Rey Hilfer desde el VAR. Luego de observar la jugada en la pantalla, el árbitro decidió cambiar su fallo y sancionar penal.

Uvita lo cambió por gol engañando a Beltrán y Belgrano se fue con todo en busca de la victoria con una formación muy ofensiva.

Fue así que Franco Vázquez robó una pelota en campo rival, tiró el centro desde la izquierda, la defensa no supo rechazar y por el segundo palo Uvita conectó con su pierna menos hábil. Fernández agarró a Beltran a contrapierna y estampó el 3 a 2 para desatar la locura en Córdoba.

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Belgrano lo gana 3-2 sobre el final ante River



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Síntesis del partido

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT 17 Facundo Colidio (R). 26 Leonardo Morales (B). ST: 14 Tomás Galván (R); 38 Nicolás Fernández de penal (B); 42 Nicolás Fernández (B).

Cambios: ST, al inicio. Álvaro Ocampo por Alexis Maldonado (B); 18 Ramiro Hernandez por Juan Velázquez (B) y Franco Vázquez por Santiago Longo (B); 25 Germán Pezzella por Marcos Acuña (R); 31 Nicolás Fernández por Lucas Passerini (B); 44 Juan Fernando Quintero por Juan Cruz Meza (R), Maximiliano Salas por Anibal Moreno (R), Kendry Páez por Tomás Galván (R) y Federico Ricca por Emiliano Rigoni (B).