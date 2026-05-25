La particular reacción de Colapinto cuando se enteró que River perdió la final ante Belgrano

El piloto reaccionó con un gesto luego de que un fanático lo advierta sobre la derrota del millonario en la final del Torneo Apertura.

Es que el piloto de la máxima categoría del automovilismo es un hincha fanático de Boca , dejándolo claro tanto en sus redes sociales como también en su carrera profesional debido a que ha utilizado el número 12 en su monoplaza durante la Fórmula 2 mostrando su pasión por el club. Con ese panorama, la derrota de River ante Belgrano de Córdoba en la final por el torneo Apertura le sacó una sonrisa cuando se despedía de Canadá.

Cuando estaba por subirse al auto que lo sacaría del autódromo junto a su novia Maia Reficco, un hincha le hizo saber al piloto que el millonario había sido derrotado en el partido definitorio. Al saber sobre esta situación, el joven piloto apretó su puño derecho y celebró la derrota que causó dolor en el millonario pero hizo delirar a los hinchas piratas que festejaron durante toda la noche en Córdoba.

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El gestito de Colapinto, a la salida del circuito de Canadá, después de enterarse que finalmente Belgrano salió campeón.



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Franco Colapinto consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y así conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1.

El triunfo quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se afianza como líder del campeonato, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Si bien había terminado décimo en la clasificación de este sábado, Colapinto inició la carrera en el noveno lugar ya que luego de la vuelta de formación el Racing Bulls del británico Arvid Lindblad sufrió problemas y tuvo que abandonar.

Solo un par de vueltas después, el argentino escaló al séptimo puesto porque McLaren se equivocó en la estrategia al mandar a sus pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, con neumáticos de lluvia, por lo que rápidamente tuvieron que dar marcha atrás en esta decisión y llamarlos a boxes.

Más adelante, Colapinto subió una posición más, hasta el sexto lugar, debido a que el británico George Russell, quien lideraba y mantenía una tremenda batalla con Antonelli, debió abandonar por problemas en su Mercedes.

De esta manera, el pilarense finalizó en el sexto lugar para sumar ocho puntos en el campeonato y así redondear su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1.

Colapinto Alpine Portada

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli se vio beneficiado por el abandono de Russell y cosechó su cuarta victoria consecutiva, luego de las conseguidas en China, Japón y Miami.

Gracias a este resultado, el italiano de solo 19 años llegó a los 131 puntos y ahora le saca 43 unidades a su escolta, que es Russell, para afianzarse como el gran candidato al título. La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.

"Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)", afirmó Colapinto.

En declaraciones a la prensa tras la carrera, el pilarense dijo que fue una carrera "aburrida", al hacer referencia a la amplia diferencia que logró sobre Liam Lawson que se ubicó en la séptima posición.

Dijo, además, que tuvo un "error" al regresar a la pista tras el cambio de neumáticos y se pegó a la pared. "Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho", resaltó Colapinto, y agregó: "Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo". Colapinto sumó ocho puntos para Alpine, mientras que su compañero de equipo, Piere Gasly, quedó octavo y sacó cuatro puntos.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Mónaco

1- Kimi Antonelli (Mercedes).

2- Lewis Hamilton (Ferrari).

3- Max Verstappen (Red Bull).

4- Charles Leclerc (Ferrari).

5- Isack Hadjar (Red Bull).

6- Franco Colapinto (Alpine).

7-Liam Lawson (Racing Bulls).

8- Pierre Gasly (Alpine).

9- Carlos Sáinz Jr. (Williams).

10- Oliver Bearman (Haas).