Los mejores memes de la derrota de River ante Belgrano

El Millonario perdió la final del Torneo Apertura sobre la hora ante el Pirata y los internautas no se lo perdonaron.

Belgrano se lo dio vuelta a River en los últimos minutos del partido y las redes estallaron. Uvita Fernández anotó un doblete para que el Pirata ganara 3 a 2 y consiguiera el primer título de su historia. Los hinchas de Boca aprovecharon y se desquitaron con los mejores memes .

"No se puede festejar un gol que sea de otro club" Yo cuando Uvita Fernández marcó un doblete para Belgrano. pic.twitter.com/Xt8BmhTg2Q

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el Millonario empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 17 minutos de juego pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/2058625350876205280&partner=&hide_thread=false JAJDJWJSJSJ EL GOL DE BELGRANO FUE AL MINUTO 26:11 pic.twitter.com/KxSMZz1d5Y — Peñargrol (@CAPArgento__) May 24, 2026

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 40 y 43, el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RIQUELMEARDO/status/2058652997274546324&partner=&hide_thread=false es milagroso que yael falcon perez no haya repetido el penal deps de esa invasión! pic.twitter.com/LV0QxeuGki — rique #TraiganUnDT (@RIQUELMEARDO) May 24, 2026

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucasBeltramo/status/2058659618578903124&partner=&hide_thread=false El Muñeco a esta hora: pic.twitter.com/yT2DPl6Pb3 — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) May 24, 2026

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.

Los mejores memes de la derrota de River en la final del Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xmilianx_/status/2058651509764522207&partner=&hide_thread=false GRACIAS ETERNAS POR ESTA ALEGRÍA IGNACIO NAHUEL PERRUZZI pic.twitter.com/70GweG5kPw — Palito (@xmilianx_) May 24, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_Gokuervo/status/2058641076974502147&partner=&hide_thread=false Cómo estará viviendo el partido este chad pic.twitter.com/4ReXpMmc25 — Gokuervo (@_Gokuervo) May 24, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_Valentinismo/status/2058647251107336392&partner=&hide_thread=false Perdieron la revancha pic.twitter.com/0bBjvjryGT — Valentinismo (@_Valentinismo) May 24, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/0800Cj/status/2058647007011430665&partner=&hide_thread=false Yo pidiendole al ruso que me deje entrar a defender: pic.twitter.com/icB5kQWL0X — 0800CJ (@0800Cj) May 24, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_matibj12/status/2058651546359939075&partner=&hide_thread=false El triple jueputa de Uvita fernandez con la realidad completamente alterada vs River: pic.twitter.com/Kc3OTnbA0O — (@_matibj12) May 24, 2026

Así fue la agónica victoria de Belgrano contra River: un penal y gol sobre la hora

En un primer tiempo que empezó con un intenso ida y vuelta, River abrió el partido a los 17 minutos con el gol de Colidio. Tras un desborde de Tomás Galván por la derecha, el ex Vélez metió el pase al medio para el ex Tigre que la empujó debajo del arco y puso el 1-0.

A los 26 minutos, Belgrano logró empatar el partido con el gol de Leonardo Morales. Tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde el ex jugador de Gimnasia La Plata cabeceó cruzado y puso el 1-1.

En el complemento, a los 14 minutos precisamente, River volvió a ponerse en ventaja con el gol de Tomás Galván. En un contragolpe letal, el delantero Facundo Colidio encaró por la mitad y, al llegar al área, abrió a su izquierda para el ex Vélez que la acomodó para delante, le pegó cruzado y puso el 2-1.

A los 38 minutos, tras una extensa revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una clara mano de Lautaro Rivero dentro del área.

Desde los doce pasos, el delantero Nicolás Fernández anotó con un potentemente remate al ángulo derecho del arquero Santiago Beltrán que voló a la izquierda.

Tan solo cuatro minutos después, Belgrano dio vuelta el partido con el segundo gol de Fernández en la tarde. Tras un centro desde la derecha de Franco Vázquez, la pelota le quedó en la izquierda del área al ex delantero de Defensa y Justicia que remató mordido, con la fortuna de que la pelota rebotó en un defensor y terminó entrando en el palo diestro.