Deportes La Mañana Mundial 2026 Así fue el multitudinario banderazo argentino en Atlanta: Malvinas, la emoción permanente

Unas 10 mil personas se reunieron para cantar y alentar a la seleccion en la previa del partido contra Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. + Agregar LM Neuquen en







Un nuevo banderazo argentino en el Mundial 2026. Sergio Dovio

La semifinal entre Argentina e Inglaterra será uno de los partidos más vistos del Mundial 2026 que se define este miércoles en Atlanta. Por eso en la previa, miles de hinchas de la Selección Argentina se reunieron en esa ciudad de Estados Unidos para realizar el ya clásico banderazo. Esta vez, con un aditamiento especial porque está prohibido llevar al partido banderas con alusivas o con imágenes de las Islas Malvinas, para evitar que el encuentro entre las hinchadas pase a mayores.

Por eso, en la tarde de Atlanta unos 10 mil argentinos se reunieron con todas las banderas para cantar, saltar, emocionarse y llevar el aliento a los jugadores de la Scaloneta. Arrancó con el Himno Nacional Argentino, seguido de los típicos versos: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés".

Banderas de todos los clubes, de todos los rincones del país, incluso de la provincia de Neuquén: de Loncopué y El Cholar, se hicieron presente en el banderazo multitudinario que tuvo lugar en Atlanta ante la mirada de las fuerzas policiales locales.