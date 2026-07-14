Mbappé habló sin filtros tras la eliminación de Francia: qué dijo

El capitán y goleador de la selección subcampeona del mundo tomó contacto con la prensa tras la derrota 0-2 ante España.

Francia quedó afuera de forma inesperada en semifinales ante España , en el Mundial 2026 . No por la derrota en sí, que fue 2 a 0, sino por la manera en la que fue superado desde lo futbolístico. Kylian Mbappé , capitán y máxima estrella del conjunto galo, no pudo evitar la eliminación y se fue del estadio con gestos de frustración.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar: el delantero del Real Madrid se convirtió en el blanco de cientos de memes y comentarios irónicos que no perdonaron su desempeño ni la eliminación de su selección.

Luego de salir del vestuario, el jugador merengue tomó contacto con la prensa y fue muy autocrítico con la actuación de su equipo.

Las fuertes frases de Mbappé

"Al principio, siempre nos vimos en 3 contra 2 en el medio. Y contra España, es complicado. Fabian (Ruiz) y Rodri tenían mucho tiempo para jugar. Hubo una falta de comunicación en la presión. Creo que contra España, había que jugar uno contra uno, obligarlos a correr con nosotros. E incluso cuando hicimos recuperaciones altas, los primeros toques no estaban a la altura de una semifinal de la Copa del Mundo. Cuando pones todo eso junto, da una derrota. Es una gran decepción por supuesto, pero si somos objetivos, no pusimos todos los ingredientes para llegar a la final".

Mbappé

"Donc, au final, c’est difficile quand on ne modifie pas le plan de jeu de l’Espagne

Puis il y a eu ce penalty, je pense que ça leur a aussi aidé à rentrer dans le match

Et après le 2ème but en 2e mi-temps, on n'était plus au niveau pour aller en finale"@FOXSports pic.twitter.com/3TnCWacexx — JK (@JackBrown591897) July 14, 2026

Luis De La Fuente, entrenador de la España finalista: “Tenemos al mejor equipo del mundo”

El entrenador de la Selección española demostró toda su alegría en la clasificación a la final del Mundial 2026, al describir que dirige a “un grupo excepcional”.

El director técnico aseguró que quieren “seguir haciendo mejor las cosas”, y que intentan “conseguir” el objetivo de ser campeones del mundo nuevamente, aunque les “queda un paso más”.

El representativo español derrotó a Francia por 2-0 en un partido en el que fue ampliamente superior y clasificó a la segunda final mundialista de su historia, luego del título obtenido en Sudáfrica 2010.

Con la alegría a flor de piel, a pesar de mostrarse calmado a partir de los nervios que aún mantenía, Luis De La Fuente mostró admiración por sus dirigidos, apenas terminada la semifinal.

“Es algo parecido a la felicidad y al orgullo”, comenzó a describir sus sentimientos el entrenador de 65 años, que rápidamente catalogó al grupo que conduce de “excepcional”, aunque todavía deben seguir “haciendo mejor las cosas”.

Luego de afirmar que tenía “mucha tensión acumulada”, en una “grandísima responsabilidad” como la que representa dirigir a España en un Mundial, el director técnico aseguró que se trataba de “un lujo sólo para elegidos” y destacó que se mantuvieron “fieles a una idea” que los llevó hasta la final.

Acerca de la previa del partido, De la Fuente calificó a la francesa como “una de las mejores selecciones del mundo”, pero sentenció también que el suyo es “el mejor equipo del mundo”.

“Estos jugadores merecen todo porque demuestran cada día su compromiso, solidaridad y talento”, continuó el entrenador, que caracterizó a la semifinal como “un espectáculo”, ya que sus jugadores “hacen fácil lo difícil”.

Por último, el director técnico comentó que se iba de la cancha “orgulloso y feliz”, que de a poco iba cayendo en lo que habían conseguido y agradecido con “las muestras de afecto, cariño y fuerza” de los simpatizantes, celebrando el “vínculo de la afición de todo un país”, para luego sentenciar: “podemos conseguir cosas muy importantes”.