Explotaron las redes con los memes de Mbappé y Francia tras su eliminación

El equipo galo fue ampliamente superado en el juego y cayó ante España por 2 a 0 este martes en Dallas.

España sigue haciendo historia en el Mundial 2026 y esta vez dejó en el camino nada menos que al subcampeón vigente. En una semifinal disputada a cara de perro, la Roja venció 2 a 0 a Francia con una actuación sólida y efectiva, que le permitió sellar su pase a la gran final del torneo.

Los goles llegaron en el complemento. Primero, Mikel Oyarzabal convirtió un penal con sangre fría para abrir el marcador. Ya en la recta final, Pedro Porro sentenció la historia con un golazo que desató la locura en la hinchada española y dejó sin reacción a los franceses.

El equipo de Luis de la Fuente mostró una vez más su capacidad para manejar los momentos clave y supo cerrar el partido cuando más lo necesitaba.

Del otro lado, la decepción fue total para Francia, que llegaba como uno de los grandes candidatos tras haber sido campeona en 2018 y finalista en la edición anterior.

Kylian Mbappé, capitán y máxima estrella del conjunto galo, no pudo evitar la eliminación y se fue del estadio con gestos de frustración. Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar: el delantero del Real Madrid se convirtió en el blanco de cientos de memes y comentarios irónicos que no perdonaron su desempeño ni la eliminación de su selección.

Francia, que soñaba con reeditar la gloria de 2018, se despide de la pelea por el título con sabor amargo, mientras España celebra con euforia un triunfo que la acerca al sueño máximo. La final espera por la Roja, que ya demostró tener argumentos de sobra para pelear por el título.

Por su parte, Mbappé y los suyos deberán digerir la derrota y empezar a pensar en el próximo ciclo, con la espina clavada de una semifinal que se les escapó de las manos.