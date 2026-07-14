El penalazo de Digne sobre Lamine Yamal que recordó a dos de los Superclásicos

El defensor quiso rechazar, pero el delantero lo anticipó, se llevaba la pelota y fue derribado por su rival.

La primera semifinal del Mundial 2026 tuvo una jugada clave en el primer tiempo. Fue la que derivó en el 1 a 0 de España sobre Francia , que anotó Mikel Oyarzabal desde los doce pasos. El defensor Lucas Digne quiso rechazar dentro del área propia, pero fue anticipado por Lamine Yamal.

Cuando intentó despejar el peligro, el zurdo golpeó la humanidad del delantero español y el árbitro salvadoreño Iván Barton cobró penal. No hubo dudas y ni siquiera tuvo que intervenir el VAR.

Luego, Oyarzabal cambió la ejecución por gol para poner en ventaja a su equipo con un remate cruzado.

PENAL PARA ESPAÑA ANTE FRANCIA POR ESTA PATADA DE DIGNE A YAMAL.



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Flashback de Superclásicos

La acción de Digne sobre Yamal recordó a los futboleros dos jugadas similares que se dieron en diferentes Superclásicos de los últimos 15 años.

El primero fue en 2012, cuando River volvió a primera tras pasar una temporada en la B Nacional. El equipo entonces dirigido por Matías Almeyda ganaba 2 a 0, pero Leandro González Pírez se llevó puesto a Lautaro Acosta al querer rechazar y el árbitro Pablo Lunati cobró penal.

Santiago Silva lo convirtió desde los doce pasos y luego llegaría la igualdad agónica de Walter Erviti.

Luego, en la semi de la Sudamericana 2014, Boca también tuvo un penal parecido, pero el desenlace fue diferente. Aquella vez, tras el 0 a 0 de la ida en La Bombonera, el xeneize tuvo un penal a su favor, en el inicio del segundo encuentro.

Ariel Rojas le pegó un patadón a Marcelo Meli y el juez Germán Delfino sancionó correctamente la pena máxima.

Fue allí que Emanuel Gigliotti falló una chance de oro ante Marcelo Barovero, que se convirtió en héroe y abrió el camino para que River eliminara a su clásico rival e iniciara el ciclo más exitoso de la historia del club.