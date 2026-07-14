Tuchel palpitó el duelo con Argentina: "Me sorprendería que fuera un partido tranquilo"

El técnico alemán que dirige a Inglaterra dio sus sensaciones en el día previo a las semifinales del Mundial 2026.

El trascendental cruce de este miércoles, entre Argentina e Inglaterra , tendrá paralizado al público de ambas selecciones y de gran parte del planeta. Se verán las caras por las semifinales del Mundial 2026 en Atlanta en un duelo futbolístico que tiene diferente connotación para los dos equipos.

"Para nosotros, no creo que sea importante evocar la historia, porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos va a ayudar. S abemos que la historia es una parte muy importante de la cultura argentina, y que les da un impulso extra, lo cual es comprensible, pero no nos ayuda. Venimos a jugar un partido de fútbol", comenzó diciendo Thomas Tuchel.

El técnico alemán habló con la prensa en el día previo al encuentro y añadió que "habrá altibajos a lo largo del partido, momentos en los que cambie el impulso, y se sentirá como un viaje en montaña rusa lleno de subidas y bajadas. Eso es lo que esperamos, y eso es para lo que estamos preparados".

"Espero un encuentro intenso y cargado de emociones, y considerando el estilo de ambos equipos y lo que está en juego, me sorprendería si fuera un partido tranquilo. Estamos felices de enfrentar este desafío, y lucharemos con todo lo que tenemos", agregó.

"ES UN GRAN PARTIDO, UN RIVAL DIFÍCIL DE VENCER"



Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, palpitó la previa del duelo ante Argentina y analizó a la selección de Scaloni.#DSPORTSNoticiasLite#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EAubTQsLbI — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Declaraciones cruzadas en Inglaterra

El entrenador había sido muy crítico de la actuación de su equipo tras la victoria sobre Noruega por 2 a 1 en tiempo suplementario, el sábado pasado.

“El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte”, había dicho el técnico alemán.

Al toque, un periodista le preguntó a Bellingham por esa declaración y él respondió: "quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”.

Kane bancó a su compañero

"Cuando juegas un partido, especialmente un juego como ese, y te hacen una pregunta justo dos o cinco minutos después del pitido final, es como: ¿Qué quiéres que diga Jude? ¿Sabes a qué me refiero? Acabamos de pasar por una batalla, y fue increíblemente dura en el campo", comenzó diciendo Kane.

"Creo que es fácil intentar crear ese tipo de división. Siempre parece que es esa mentalidad inglesa o algo que los ingleses tienden a hacer en estos torneos importantes, pero la realidad es completamente la opuesta. La unidad y la cohesión del grupo es la razón por la que hemos llegado hasta donde estamos ahora, y no solo los jugadores, sino el entrenador y el personal y todos los involucrados con nosotros", argumentó.

"A veces las cosas se exageran y se presentan como mucho más grandes de lo que realmente son”, finalizó el delantero del Bayern.