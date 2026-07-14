La particular respuesta de Harry Kane sobre el cruce entre Bellingham y el DT

El delantero y capitán de Inglaterra habló en la previa al gran duelo frente a Argentina, por las semifinales del Mundial 2026.

Tras la clasificación de Inglaterra a semifinales del Mundial 2026 , las declaraciones entre Tuchel y Bellingham sorprendieron a propios y extraños. El técnico fue muy crítico con su equipo, luego de ganarle a Noruega 2 a 1 en tiempo suplementario con dos goles del volante del Real Madrid.

“El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte” , había dicho el técnico alemán.

Al toque, un periodista le preguntó a Bellingham por esa declaración y él respondió: "quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”.

Kane bancó a su compañero

"Cuando juegas un partido, especialmente un juego como ese, y te hacen una pregunta justo dos o cinco minutos después del pitido final, es como: ¿Qué quiéres que diga Jude? ¿Sabes a qué me refiero? Acabamos de pasar por una batalla, y fue increíblemente dura en el campo", comenzó diciendo Kane.

"Creo que es fácil intentar crear ese tipo de división. Siempre parece que es esa mentalidad inglesa o algo que los ingleses tienden a hacer en estos torneos importantes, pero la realidad es completamente la opuesta. La unidad y la cohesión del grupo es la razón por la que hemos llegado hasta donde estamos ahora, y no solo los jugadores, sino el entrenador y el personal y todos los involucrados con nosotros", argumentó.

"A veces las cosas se exageran y se presentan como mucho más grandes de lo que realmente son”, finalizó el delantero del Bayern.

Harry Kane has addressed those post-match England interviews from Thomas Tuchel and Jude Bellingham... pic.twitter.com/LUIHK3gbSB — BBC Sport (@BBCSport) July 13, 2026

Harry elogió a Messi

Kane habló maravillas de Lionel en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, aunque remarcó que el desafío para el equipo dirigido por Thomas Tuchel será enfrentar a toda la Selección argentina y no solamente al capitán albiceleste.

El delantero del Bayern Múnich dialogó con ITV Sport antes del duelo que se disputará este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

“Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”, expresó Kane sobre la posibilidad de enfrentar por primera vez a Messi con la camiseta inglesa.

El goleador inglés destacó la dimensión histórica del capitán argentino y su impacto sostenido en la elite del fútbol mundial: “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo”.

De todos modos, Kane buscó ampliar el foco y avisó que Inglaterra no puede reducir su plan de partido a marcar al número 10 argentino.

“Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, afirmó.

El atacante también valoró la manera en la que Messi influye en el funcionamiento colectivo de la Selección argentina y en la confianza de sus compañeros.

“Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos”, analizó Kane.

En esa línea, advirtió que Inglaterra deberá superar una prueba exigente: “Esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”.

Kane, además, habló de las expectativas de Inglaterra en el tramo final del Mundial y se mostró confiado en las posibilidades de su equipo.

“Sé lo que podemos lograr como equipo y sabía que íbamos a ser uno de los favoritos. Con las herramientas que tenemos, somos un equipo realmente difícil de vencer, y lo hemos demostrado”, sostuvo.

Por último, el delantero remarcó su buen momento personal y aseguró que se siente especialmente peligroso cerca del área rival: “Si me dan el balón por ahí, siento que puedo ser efectivo”.