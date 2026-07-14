Mundial 2026: cuánto cuesta ver Argentina-Inglaterra en Atlanta

Las entradas en reventa arrancan en US$2.000 y los vuelos se dispararon. El cálculo completo y por qué a esta altura ya casi no hay margen.

A poco más de un día de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la pregunta se repite en cada mesa: ¿cuánto sale ver el histórico partido? El número asusta.

El cuello de botella no son los vuelos: es la entrada . Las localidades oficiales se agotaron hace semanas, cuando ni siquiera estaban definidos los cuartos de final. Lo único que queda es el mercado de reventa que administra la propia FIFA, donde los compradores originales revenden a precio libre.

Y ahí los valores se dispararon. Según el relevamiento de La Nación, los tickets más alejados del campo arrancan en US$2.000 . Los de categoría 1, cerca del césped, parten de los US$3.500. Los paquetes hospitality, con palco VIP, no bajan de los US$10.000.

Un directivo de FIFA lo resumió ante ese diario con una frase: "La reventa para el miércoles está explotada". El dato que dimensiona la fiebre: los precios de Argentina-Inglaterra casi duplican los de la otra semifinal, Francia-España en Dallas.

Cuánto cuesta el viaje completo a la semifinal del Mundial 2026

Los pasajes son el segundo golpe. Los relevamientos difieren bastante según el día y la cantidad de escalas, algo lógico en un mercado con precios dinámicos y disponibilidad que cambia hora a hora.

Turismocity ubicaba un vuelo con tres escalas en torno a los US$800 saliendo sobre la fecha, y hoteles desde US$200 la noche. Otros relevamientos, en cambio, encontraron tarifas mucho más altas: LATAM cerca de US$7.000 y Delta arriba de US$8.000 para salir el lunes y volver el jueves. Aerolíneas Argentinas no registraba disponibilidad para llegar a tiempo.

Con el escenario más benévolo —vuelo con escalas, dos noches de alojamiento y la entrada más barata de la reventa—, el piso del viaje ronda los US$3.100 por persona, según el cálculo de La Nación. Y ese número no incluye el pasaje de regreso, ni comidas, ni traslados internos, ni el tramo desde Neuquén hasta Buenos Aires.

Julián Gurfinkiel, de Turismocity, dejó una salvedad para los jugados: "a último momento a veces aparecen opciones por alrededor de US$1.000". Es la lotería del hincha que espera hasta el final.

El mundial más caro

En términos netamente económicos, este es el Mundial más caro de la historia en términos de acceso. La FIFA aplicó por primera vez precios dinámicos y tomó el control total del ticketing, con una comisión del 15% en su mercado de reventa. Hinchas europeos ya denunciaron al organismo ante la Comisión Europea por lo que consideran precios abusivos.

Para la enorme mayoría, entonces, la semifinal se verá igual que siempre: en casa, en el bar o en la pantalla gigante. Argentina e Inglaterra juegan este miércoles 15 de julio desde las 16 en el estadio de Atlanta, con transmisión de TV Pública, TyC Sports y DSports.