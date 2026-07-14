Felipe Fort reaccionó fuerte ante las fotos de su hermana Marta en microbikini

La inesperada intervención de Felipe Fort terminó sumando un nuevo ingrediente a una publicación que rápidamente se volvió viral en las redes sociales

Marta Fort volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales luego de compartir una serie de postales desde Miami, ciudad a la que viajó para realizar la cobertura del Mundial 2026 . La hermana de Felipe Fort mostró cómo disfruta de su estadía en Estados Unidos y una de sus publicaciones no tardó en generar miles de reacciones entre sus seguidores.

La influencer eligió sus redes sociales , particularmente Instagram , para publicar fotos de un día de playa, donde posó con una microbikini que rápidamente cosechó decenas de miles de likes y una gran cantidad de comentarios elogiando su estilo y su look. Junto al carrusel de fotografías, Marta acompañó la publicación con un breve mensaje: “Parada por MIA y seguimos”, escribió.

Desde hace tiempo, Marta Fort mantiene una fuerte presencia en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana , viajes y proyectos profesionales . En esta oportunidad, la cobertura del Mundial 2026 la llevó hasta Estados Unidos, desde donde continúa mostrando distintas postales de su experiencia.

Sin embargo, aunque la publicación acumuló miles de interacciones por las fotografías, hubo un detalle que terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre sus seguidores. Entre los cientos de mensajes que aparecieron debajo del posteo, uno llamó especialmente la atención.

Fue el de su hermano, Felipe Fort, quien decidió dejar una advertencia dirigida a quienes comentaban las imágenes: “Ojito que los estoy leyendo”, escribió el joven, despertando la reacción inmediata de los usuarios. Su comentario fue interpretado por muchos como una respuesta en tono protector hacia su hermana y rápidamente comenzó a recibir cientos de respuestas y "Me gusta", convirtiéndose en uno de los más destacados de la publicación.

Con esta simple interacción, una vez más, los hermanos Fort demostraron el vínculo cercano que mantienen y volvieron a captar el interés de sus seguidores. Mientras Marta continúa disfrutando de su estadía en Miami en el marco de la cobertura del Mundial 2026, la inesperada intervención de Felipe terminó sumando un nuevo ingrediente a una publicación que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.