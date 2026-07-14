Era el favorito: Por qué se fue Manuel Ibero de Gran Hermano: Generación Dorada

El participante fue el último eliminado de Gran Hermano y su salida generó revuelo en las redes sociales. El grupo de Andrea del Boca quedó disuelto.

Gran Hermano: Generación Dorada define a los participantes de cara a las instancias finales de la competencia. La eliminación de Manuel Ibero este lunes en un mano a mano con Luana Fernández dejó el grupo formado por Andrea del Boca completamente debilitado.

Considerado desde el comienzo como uno de los grandes candidatos a ganar la temporada, la salida del jugador se dio en medio de un fuerte escándalo. Además, la eliminación de Ibero se da a una semana de la salida “por decisión de fuerza mayor” de Andrea del Boca, aliada del jugador.

La salida del participante conmocionó a su entorno dentro de la casa. La primera en reaccionar fue Yipio que, sin dudarlo, enfrentó a Solange: “¡Lo lograste, forr#!”, arrojó indignada por la decisión del público.

“Fue un placer coincidir con todos. Los aprecio a todos. Vine acá no buscando un premio, me voy en paz, muy feliz, espero afuera conocerlos en profundidad a todos, no creo que ninguno sea malo, me divierte pelear a veces o confrontarlos y espero que resuelvan los quilombos que van a quedar en la cocina”, dijo a lastra de despedirse.

Con la última eliminación, el grupo que formó Andrea del Boca durante su estadía en la competencia perdió fuerza y solo continúan en camino Yipio Pintos y Juanicar que se aliaron a la actriz para hacer frente al grupo de Solange Abraham.

Ahora bien, la salida de Manuel no es casualidad y se da en un momento en el que Telefe planea poner en marcha la serie vertical que el jugador protagonizaría junto a Anna del Boca.

Pese a que Santiago del Moro se encargó de desmentir este rumor, la propia Del Boca aún en la casa de Gran Hermano dialogó con Manuel y dejó en claro que la idea es llevar adelante el proyecto una vez afuera de la competencia.

“En una de esas conseguime un secundario”, le dijo el participante en ese breve diálogo que tuvo con la actriz. “No, yo te voy a proponer para una telenovela vertical. Ya tengo la pareja y todo”, respondió. Ese intercambio se dio en apenas 20 segundos y rápidamente la producción cortó la transmisión.

Quiénes siguen en la casa de Gran Hermano

A cuatro meses de iniciada la Generación Dorada de Gran Hermano, el camino a la gran final aun es largo. En carrera por el premio mayor siguen 16 participantes: Charlotte, Cinzia, Cola, Emanuel, Hanssen, Juanicar, JC, Luana, Majluf, Mariela, Pincoya, Sol, Campanita, Tamara, Yipio y Zilli.