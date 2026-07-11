Marcelo Corazza podría ser absuelto en el juicio por corrupción de menores por estos motivos

Lo pidió la fiscalía en un giro inesperado de la causa que beneficiaría a Marcelo Corazza , exproductor de televisión y ganador del primer Gran Hermano .

La situación judicial de Marcelo Corazza dio un giro inesperado en los últimos días. En el marco del juicio oral que se desarrolla por presunta corrupción de menores y trata de personas, el fiscal federal Patricio García Elorrio solicitó la absolución del exproductor de Telefe, al considerar que no existen elementos suficientes para sostener su responsabilidad penal en los hechos que aún permanecen vigentes dentro del expediente.

El planteo del Ministerio Público Fiscal sorprendió debido a que, paralelamente, pidió condenas de entre 10 y 22 años de prisión para los otros cuatro imputados, a quienes considera integrantes de una organización dedicada a captar jóvenes —en muchos casos menores de edad— para someterlos a situaciones de abuso y explotación sexual. La definición final, sin embargo, quedará en manos del Tribunal Oral Federal N.º 3, que deberá dictar sentencia una vez concluidos los alegatos de todas las partes.

Durante su alegato, el fiscal García Elorrio explicó los motivos que lo llevaron a solicitar la absolución del ganador de la primera edición de Gran Hermano y exproductor de Telefe . Según trascendió, dos de los hechos que originalmente se le atribuían a Corazza fueron considerados prescriptos por el paso del tiempo, por lo que ya no pueden ser perseguidos penalmente.

Además, el representante del Ministerio Público entendió que no logró acreditarse la participación del acusado en la presunta asociación ilícita investigada, un aspecto considerado central dentro de la causa. En consecuencia, la fiscalía resolvió requerir la absolución completa de Corazza, una postura que representa un cambio significativo respecto del escenario planteado cuando el expediente fue elevado a juicio. No obstante, el juicio continúa y será el tribunal quien determine finalmente si hace lugar o no al pedido fiscal.

Una investigación que incluye el relato de varias víctimas

La causa judicial contempla las declaraciones de diversas personas que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales y explotación durante los primeros años de funcionamiento de la organización investigada. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante el debate oral, varios de esos hechos habrían ocurrido hace décadas.

Precisamente, ese transcurso del tiempo fue determinante para que parte de las imputaciones quedaran alcanzadas por la prescripción prevista en el Código Penal. Ese punto resultó clave en la postura adoptada por la fiscalía respecto de Marcelo Corazza, aunque no modificó su acusación contra el resto de los imputados.

El proceso oral comenzó en agosto de 2025 y se desarrolla a puertas cerradas en la sala B de los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Hasta el momento, declararon al menos una decena de víctimas y distintos testigos convocados por las partes, en un debate que se extiende desde hace varios meses. La investigación original se había iniciado en octubre de 2022, luego de una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que impulsó las primeras medidas judiciales.

Desde el comienzo del proceso, Marcelo Corazza sostuvo públicamente su inocencia. Al retirarse de la primera audiencia del juicio, declaró ante los medios: "Soy inocente, lo dije el primer día y lo voy a demostrar frente a la Justicia".

Restan los alegatos de las defensas

Tras el alegato de la fiscalía, el debate continuará durante la próxima semana con la exposición de las defensas de los restantes acusados. Uno de los próximos turnos será el de los abogados de Rolando Angelotti, señalado por la acusación como el presunto líder de la organización investigada. La estrategia de la defensa buscará cuestionar esa atribución y rebatir los argumentos presentados por el Ministerio Público. El tribunal encargado de resolver el caso está integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Peloni, quienes deberán analizar toda la prueba producida durante el juicio antes de emitir el veredicto.

Reacciones en redes sociales tras conocerse el pedido del fiscal

La solicitud de absolución para Marcelo Corazza generó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron posiciones encontradas respecto de la decisión del fiscal. Una parte de los comentarios cuestionó el alcance de la prescripción en delitos considerados de extrema gravedad, planteando la necesidad de revisar la legislación vigente para impedir que el paso del tiempo extinga la acción penal en casos vinculados con corrupción de menores.

Otros usuarios dirigieron sus críticas hacia la actuación del Ministerio Público Fiscal, mientras que también circularon especulaciones y opiniones sobre el funcionamiento del sistema judicial. Más allá de esas reacciones, el proceso todavía no concluyó. El pedido de absolución formulado por la fiscalía constituye una etapa dentro del juicio oral, pero no implica una resolución definitiva.