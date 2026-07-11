Julieta Prandi bajo fuego: desmintió con bronca su separación de Emanuel Ortega
La actriz salió a aclarar que sigue junto al cantante, luego de que la vincularan con Guido Sardelli.
Julieta Prandi salió al cruce de los rumores de separación con Emanuel Ortega y negó de manera tajante que la relación haya llegado a su fin. La conductora respondió luego de que en LAM aseguraran que la pareja había decidido terminar su vínculo y que incluso la vincularan nuevamente con Guido Sardelli. Lejos de alimentar la versión, explicó que la noticia la sorprendió mientras compartía una cena con el cantante y que comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes por el tema.
El enojo de Julieta Prandi por los rumores falsos
La actriz contó que no es la primera vez que enfrenta versiones similares sobre su vida sentimental y lamentó tener que salir a desmentir informaciones falsas. "Ayer estábamos cenando en casa, empezaron con esos mensajes. Me empezó a estallar el teléfono", relató durante una entrevista, donde además recordó que ya atravesó situaciones parecidas con otros rumores que terminaron siendo desmentidos.
La intérprete también cuestionó la necesidad de dar explicaciones sobre aspectos de su vida privada y respondió a las especulaciones surgidas por su actividad en redes sociales. "Me molesta y me molesta dar explicaciones. O sea, nada, está todo bien", afirmó. Además, negó haber dejado de seguir a Emanuel Ortega en Instagram y rechazó las versiones que la relacionaban nuevamente con el artista, al aclarar que ese romance quedó en el pasado.
El desmentido terminó de tomar fuerza con un detalle que dejó sin argumentos a quienes impulsaban la versión de la ruptura. Mientras hablaba con un cronista, el artista apareció en la radio luego de haberla llevado hasta el lugar. Ante esa situación, la ex Poné a Francella cerró definitivamente la polémica con una frase contundente: "Vivo con Emanuel y me acaba de dejar en la radio. Gracias", dejando en claro que la relación continúa sin cambios pese a los rumores.
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