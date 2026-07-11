Espectáculos La Mañana Julieta Prandi Julieta Prandi bajo fuego: desmintió con bronca su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi salió al cruce de los rumores de separación con Emanuel Ortega y negó de manera tajante que la relación haya llegado a su fin. La conductora respondió luego de que en LAM aseguraran que la pareja había decidido terminar su vínculo y que incluso la vincularan nuevamente con Guido Sardelli. Lejos de alimentar la versión, explicó que la noticia la sorprendió mientras compartía una cena con el cantante y que comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes por el tema.

El enojo de Julieta Prandi por los rumores falsos La actriz contó que no es la primera vez que enfrenta versiones similares sobre su vida sentimental y lamentó tener que salir a desmentir informaciones falsas. "Ayer estábamos cenando en casa, empezaron con esos mensajes. Me empezó a estallar el teléfono", relató durante una entrevista, donde además recordó que ya atravesó situaciones parecidas con otros rumores que terminaron siendo desmentidos.

JULIETA PRANDI ENOJADA CON LAM: "Es mentira que estoy separada"#LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/OiFuyT9Wi4 — América TV (@AmericaTV) July 10, 2026 La intérprete también cuestionó la necesidad de dar explicaciones sobre aspectos de su vida privada y respondió a las especulaciones surgidas por su actividad en redes sociales. "Me molesta y me molesta dar explicaciones. O sea, nada, está todo bien", afirmó. Además, negó haber dejado de seguir a Emanuel Ortega en Instagram y rechazó las versiones que la relacionaban nuevamente con el artista, al aclarar que ese romance quedó en el pasado.