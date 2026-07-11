Tremenda denuncia a su madre influencer: "Sobreviví a una narcisista, manipuladora y maltratadora"

Tomás Cataldi, hijo de la influencer Geraldine Mayer, publicó videos a modo denuncia en los que relató episodios que marcaron su infancia y adolescencia.

Las redes sociales quedaron atravesadas por una fuerte denuncia que rápidamente se volvió viral. Tomás Cataldi publicó una serie de videos en los que relató episodios que, según su versión, marcaron su infancia y adolescencia. En ese contexto, acusó públicamente a su madre, la influencer Geraldine Mayer , de haber ejercido maltrato psicológico, humillaciones, comparaciones constantes y conductas controladoras durante años.

El joven decidió romper el silencio con un mensaje que rápidamente generó miles de reproducciones y abrió un intenso debate sobre la salud mental, los vínculos familiares y la diferencia entre la imagen que muchas veces se proyecta en las redes sociales y la realidad que puede vivirse en el ámbito privado. "Este es un video que nadie me pidió, pero me cansé de estar callado después de 20 años de mi vida", expresó al comenzar su descargo, una frase que se convirtió en el punto de partida de un testimonio que continúa generando repercusiones.

Durante varios videos, Tomás aseguró que la realidad que vivía dentro de su hogar era muy distinta a la imagen de familia que, según sostuvo, se mostraba públicamente a través de las redes sociales: "No todo lo que ven en las redes sociales es real", afirmó antes de comenzar a enumerar diferentes situaciones que, de acuerdo con su relato, afectaron profundamente su autoestima y su bienestar emocional . Las afirmaciones difundidas corresponden exclusivamente a la versión pública de Tomás Cataldi.

Entre los episodios que recordó, aseguró haber recibido durante años gritos, descalificaciones y comparaciones constantes: "Me gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era a base de mi culpa. Yo me lo creía y eso me bajaba la autoestima", sostuvo. Uno de los puntos centrales de su testimonio fue el contraste entre la exposición pública y la convivencia cotidiana.

Según explicó, mientras en las plataformas digitales se mostraba una familia unida y feliz, él experimentaba una realidad completamente diferente: "Quería aparentar tener una vida perfecta, una familia perfecta y unos hijos perfectos", manifestó.

En otro tramo de su descargo, Tomás también habló sobre la actitud que, según su versión, mantenía su padre durante los conflictos familiares. El joven aseguró que, aunque estaba presente en la vivienda, nunca intervenía cuando ocurrían las discusiones. "Yo siempre le rogaba que, por favor, hiciera algo. Nunca hacía nada, se quedaba callado y la única persona que se tenía que defender era yo", recordó. A partir de esas experiencias, describió una infancia y una adolescencia atravesadas por sentimientos de culpa, desprotección y una profunda sensación de soledad.

El mensaje sobre salud mental y la importancia de pedir ayuda

Uno de los momentos más delicados del relato estuvo relacionado con la crisis emocional que, según contó, atravesó durante su adolescencia. Tomás aseguró que llegó a poner en riesgo su propia vida y recordó que, en ese momento, no encontró el acompañamiento que necesitaba.

"Me podrían haber preguntado si era feliz o cómo estaba. Nada más simple que eso", reflexionó. Actualmente, explicó que realiza terapia psicológica y aprovechó la repercusión de su historia para dejar un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares.

"No se queden callados porque pueden sufrir un montón. Pidan ayuda a amigos, a la familia o a quien sea", expresó. Además, buscó desmitificar los tratamientos vinculados con la salud mental: "Hacer terapia no es de locos, no significa estar enfermo", afirmó. Sus declaraciones también reavivaron un debate que cobra cada vez más fuerza sobre el impacto que puede tener la diferencia entre la vida que se exhibe en las redes sociales y las experiencias personales que permanecen fuera del alcance de las cámaras.

La respuesta de Geraldine Mayer tras las acusaciones

Horas después de la publicación de los videos, Geraldine Mayer rompió el silencio por primera vez, aunque lo hizo de manera privada. Según reveló la periodista Pilar Smith durante una emisión de LAM, la influencer negó categóricamente todas las acusaciones realizadas por su hijo y aseguró atravesar un momento de profunda angustia: "Hablé con ella, me negó todo. Yo era amiga de ella cuando éramos chicas", contó Smith al aire.

La periodista también explicó que Mayer, quien reside actualmente en Miami, decidió cerrar temporalmente sus redes sociales y evitar declaraciones públicas mientras procesa la situación: "La verdad es que estaba destrozada. Ella vive en Miami, no acepta lo que dijo su hijo, dice que es mentira", señaló la panelista.

De acuerdo con el relato de Pilar Smith, Geraldine Mayer manifestó que, por el momento, no brindará entrevistas ni realizará un descargo público, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante. "Estaba muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no puede contar nada, que más adelante va a hablar", concluyó la periodista.

Mientras tanto, el caso continúa generando una fuerte repercusión en las redes sociales y reabre discusiones sobre los vínculos familiares, la salud mental, la exposición en plataformas digitales y la importancia de escuchar todas las voces involucradas en situaciones de este tipo, teniendo presente que las acusaciones realizadas por Tomás Cataldi corresponden a su testimonio público y que Geraldine Mayer las rechazó de manera categórica.