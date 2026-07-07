“El robo del siglo”: el furioso descargo de José María Muscari

El productor teatral se mostró molesto por el precio que tuvo que pagar por un servicio en una fiambrería de Recoleta. Qué pasó.

José María Muscari hizo un fuerte descargo en las redes sociales donde relató en primera persona el enojo tras pagar el servicio de corte y envasado de un kilo de jamón crudo. “El robo del siglo” , tituló la publicación que cosechó cientos de comentarios en pocas horas.

En el video contó que le habían regalado un kilo de jamón crudo y que decidió llevarlo a una fiambrería del barrio porteño de Recoleta para que se lo cortaran con la intención de compartirlo este martes en el marco del partido de Argentina - Egipto con los compañeros del elenco Sex.

Sin preguntar el precio del servicio, Muscari lo dejó y horas más tarde lo fue a retirar. Fue en ese momento que se llevó la no tan grata sorpresa: tuvo que pagar $90.000. “Noventa lucas. Sí, lo que escuchás. Noventa lucas”, repitió en el video, con visible incredulidad.

El establecimiento había dividido el jamón en dos partes: una porción de aproximadamente medio kilo lista para consumir de inmediato, y el resto envasado al vacío. Esa operación, según le explicaron en el local, justificaba el monto cobrado: la mano de obra del corte más el proceso de envasado.

Para el productor teatral la situación fue un “afano” y contó, al mismo tiempo, que el empleado le detalló que el precio de los 100 gramos de jamón crudo en ese comercio rondaba entre los $8.000 y los $14.000 pesos argentinos, según la variedad, es decir le salía lo mismo comprarlo que cortarlo.

Pese al enojo, Muscari evitó brindar información sobre el local “porque no me gusta quemar gente” aunque calificó el hecho como “descarado”.

Sobre el final del reel, José María sintetizó lo que piensa sobre la situación que vive la Argentina en estos tiempos y fue contundente: “Está muy mal la Argentina”.