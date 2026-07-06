La Casa del Dragón: a qué hora se estrena cada episodio y cómo ver los capítulos anteriores de HBO

La Casa del Dragón temporada 3 , ¿cuándo se estrena el episodio 4 en HBO Max y qué se espera del nuevo capítulo?

La exitosa precuela de Game of Thrones continúa con nuevos episodios cada domingo. La tercera temporada profundiza la guerra entre los Targaryen y promete batallas cada vez más impactantes.

House of the Dragon sigue ampliando el universo de Game of Thrones con el estreno de su tercera temporada. Basada en la novela Fire & Blood, la producción se sitúa cerca de dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original y narra el auge y la caída de la poderosa Casa Targaryen.

Tras el lanzamiento de los dos primeros capítulos, los fanáticos ya esperan la llegada del episodio 4 , que continuará desarrollando la denominada Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrentó a los miembros de la dinastía por el control del Trono de Hierro.

House of the Dragon, temporada 3.

Cuándo se estrena el episodio 4 de La Casa del Dragón temporada 3

Luego de los estrenos de los episodios 1, 2 y 3, emitidos el 21 y 28 de junio pasados y 5 de julio, el capítulo 4 llegará el próximo domingo 12 de julio a las 22:00 (hora de Argentina). El nuevo episodio estará disponible exclusivamente a través de Max.

La tercera entrega contará con ocho episodios, que se estrenarán de manera semanal, el cronograma confirmado es el siguiente:

Episodio 4: domingo 12 de julio.

Episodio 5: domingo 19 de julio.

Episodio 6: domingo 26 de julio.

Episodio 7: domingo 2 de agosto.

Episodio 8: domingo 9 de agosto.

Además, la producción ya tiene confirmada una cuarta temporada, que será la encargada de poner punto final a la historia.

De qué trata la tercera temporada de La Casa del Dragón

Los nuevos episodios retoman la trama inmediatamente después del desenlace de la segunda temporada y muestran cómo el enfrentamiento por la sucesión del Trono de Hierro alcanza una dimensión mucho más violenta. La historia continúa profundizando la disputa entre los Negros y los Verdes, las dos ramas de la familia Targaryen enfrentadas por el derecho a gobernar Poniente.

Por un lado, los Negros sostienen que Rhaenyra Targaryen es la legítima heredera del reino por ser hija del fallecido rey Viserys I Targaryen. Del otro lado, los Verdes respaldan a Aegon II Targaryen, hijo de Viserys I y de Alicent Hightower, como el verdadero ocupante del Trono de Hierro.

Con el avance del conflicto, la disputa deja de ser únicamente una pelea por la sucesión y se transforma en una guerra civil capaz de poner en riesgo el futuro de toda la Casa Targaryen. Con una cuarta y última temporada ya confirmada, La Casa del Dragón avanza hacia los momentos más decisivos de la Danza de los Dragones, uno de los episodios más trascendentes de la historia creada por George R. R. Martin.