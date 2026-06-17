La película de acción estilo Tarantino que está arrasando: dónde se puede ver este film imperdible

Entre humor gore y crítica social, este filme ya se sitúa entre las más vista de la plataforma de streaming en 50 países.

Elenco de estrellas, mucha sangre y un toque de acción y suspenso mezclado con humor negro . Una plataforma acaba de subir una película que hace recordar al estilo de Quentin Tarantino y que rápidamente se convirtió en la más vista de la plataforma en más de 50 países gracias a su gore con decapitaciones y desmembramientos constantes.

El filme en cuestión es Te van a matar (They Will Kill You), protagonizado por la carismática y divertida Zazie Beetz (Joker, Deadpool 2), con producción de los hermanos argentinos Andy y Bárbara Muschietti (saga It, The Flash) y dirección del ruso Kirill Sokolov .

La película se había estrenado en cines a fines de marzo último, pero pasó por las salas sin pena ni gloria. Con un presupuesto de 20 millones de dólares, solo logró recaudar 19 millones a nivel mundial, aunque parte de ese mal resultado se debió a que compitió contra varios tanques, como Proyecto Salvación –una de las más taquilleras del año- y Boda Sangrienta 2 . Sin embargo, HBO la subió a su plataforma y, con su llegada al streaming el pasado 12 de junio, encontró una segunda vida.

pelicula3 La actriz Zazie Beetz, en la piel de Asia Reaves.

De qué se trata Te van a matar, la película furor de HBO

El filme se centra en Asia Reaves, una exconvicta que pasa 10 años presa por dispararle a su padre maltratador para proteger a su pequeña hermana María. Al recuperar la libertad, busca recuperar el contacto con la joven, pero solo encuentra un rastro que la ubica en The Virgil, un exclusivo rascacielos de más de 100 años ubicado en Nueva York.

Haciéndose pasar por la nueva empleada de servicio, Asia logra entrar al edificio y entrevistarse con la administradora irlandesa, Lilith Woodhouse, quien le cuenta que allí viven residentes ricos y de élite. En su primera noche, la protagonista es atacada en su habitación por un grupo de enmascarados y descubre que en el edificio habitan miembros de un rito satanista que buscan sacrificarla. Sin embargo, rápidamente los agresores descubren que Asia llegó al lugar fuertemente armada y dispuesta a todo para sobrevivir y recuperar a su hermana.

Entre humor gore y sangre a borbotones al estilo Tarantino, la trama no hace mucho esfuerzo por disimular una metáfora poco sutil sobre el capitalismo más extremo, la de una élite literalmente inmortal que se alimenta de los de abajo. En este caso, millonarios que recurren a personas de menos recursos para sacrificarlas y obtener un beneficio puntual que se revela a mitad de película.

Embed

El elenco de la película furor de HBO

Zazie Beetz como Asia Reaves, la hermana mayor de María y una exconvicta que busca un nuevo trabajo.

como Asia Reaves, la hermana mayor de María y una exconvicta que busca un nuevo trabajo. Myha'la Herrold como María Reaves, la hermana menor de Asia, con quien no tiene relación, y que es una de las criadas que trabaja en el Virgil.

como María Reaves, la hermana menor de Asia, con quien no tiene relación, y que es una de las criadas que trabaja en el Virgil. Patricia Arquette como Lilith Woodhouse, la superintendente irlandesa del edificio The Virgil, líder de la secta satánica y esposa de Ray.

como Lilith Woodhouse, la superintendente irlandesa del edificio The Virgil, líder de la secta satánica y esposa de Ray. Paterson Joseph como Ray Woodhouse, el esposo de Lilith.

como Ray Woodhouse, el esposo de Lilith. Tom Felton como Kevin Sullivan, un miembro de la secta satánica que habita en el edificio The Virgil.

como Kevin Sullivan, un miembro de la secta satánica que habita en el edificio The Virgil. Heather Graham como Sharon Vanderbilt, amiga de Kevin y miembro de la secta satánica en el edificio The Virgil.

como Sharon Vanderbilt, amiga de Kevin y miembro de la secta satánica en el edificio The Virgil. Angus Sampson como el abogado de Asia, investigador privado y amigo.

como el abogado de Asia, investigador privado y amigo. James Remar como la voz de la Cabeza de Cerdo.

pelicula2 La protagonista deberá enfrentarse a miembros de una secta satanista.

Todos los estrenos de HBO Max en junio 2026

Entre los estrenos más destacados de la plataforma en el sexto mes del año sobresale la tercera temporada de House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones. La lista completa de series para junio 2026:

La Casa del Dragón (Temp. 3): 21 de junio. La guerra civil de los Targaryen continúa expandiéndose en Westeros.

(Temp. 3): 21 de junio. La guerra civil de los Targaryen continúa expandiéndose en Westeros. Mis aventuras con Superman (Temp. 3): 14 de junio. El superhéroe de DC regresa con una nueva entrega de estética anime y ciencia ficción.

(Temp. 3): 14 de junio. El superhéroe de DC regresa con una nueva entrega de estética anime y ciencia ficción. Larry y la búsqueda de la felicidad: 26 de junio. Escrita y protagonizada por Larry David, producida junto a Barack y Michelle Obama.

26 de junio. Escrita y protagonizada por Larry David, producida junto a Barack y Michelle Obama. And Just Like That...: Nuevos episodios semanales. Continúa la historia de Sex and the City

Películas y documentales