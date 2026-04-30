El Dibu Martínez tendrá su propia película: cuándo y dónde verla

El arquero del Aston Villa y la Selección Argentina tendrá una producción cinematográfica inspirada en su historia de vida.

Netflix presentó en las últimas horas el tráiler oficial de "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", la película que profundiza en la historia personal de Emiliano Martínez como un niño soñador de Mar del Plata que se convirtió en el "Dibu" que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino tras la conquista del Mundial de Qatar en 2022.

El film, que promete emocionar a toda la familia, llegará al servicio de straming y películas y series on demand el próximo 28 de mayo. La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como: Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro.

Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Martínez a lo largo de su carrera y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional. Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova.

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La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y conversa con una pelota —con la voz de Agustín Aristarán— que le recuerda todos los retos que tiene por delante. Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

El Aston Villa del Dibu Martínez no pudo en la ida ante el Forest

Este jueves se jugaron los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Europa League, el segundo torneo más importante a nivel clubes del Viejo Continente. Allí, en duelo de ingleses, el Nottingham Forrest derrotó como local por 1 a 0 al Aston Villa de los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía, con gol de penal de Chris Wood.

A los 33' se dio una situación clave, cuando Dibu Martínez le tapó en dos tiempos un remate a Igor Jesús, que parecía solo tener el deber de empujarla. El argentino la sacó en la línea y se esforzó al máximo para agarrar el rebote y no dar una segunda oportunidad. El complemento tenía a un conjunto local completamente cómodo, con más tenencia de balón y sin sufrir chances de peligro en el arco propio, más allá de tampoco generar demasiado enfrente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2049936519356416039&partner=&hide_thread=false IMPRESIONANTE ATAJADA DE DIBU MARTÍNEZ.



YA LO ESTABAN GRITANDO. pic.twitter.com/qskih8Zm0n — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 30, 2026

Sin embargo, en una jugada inusual, Lucas Digne cometió un penal infantil al levantar los brazos creyendo que la pelota se iba a ir, sin tener en cuenta que un jugador del Forest llegó a salvarla y hacerla rebotar en su mano. A los 71', tras la revisión del VAR, Chris Wood se hizo cargo de la ejecución y la clavó en el ángulo derecho de Dibu, que adivinó y se estiró al máximo, pero no logró contener el balón.

Después del gol llegó lo mejor del local. Hutchinson, Domínguez y Anderson se adueñaron del mediocampo y la pelota duraba cada vez menos en los pies de la visita. En los minutos finales apareció el cansancio a los dos pareció conformarle el resultado, por lo que dejaron de arriesgar y pusieron su mente en el choque de vuelta. Los conjuntos ingleses se enfrentarán el próximo jueves en Birmingham desde las 16 de la Argentina.