Revelaron el grado de la lesión del Dibu Martínez

Luego de quedar marginado del último partido del Aston Villa, se conoció la situación del arquero de la Selección Argentina.

El Aston Villa de la Premier League recibió un fuerte impacto en la previa del partido que empató 1-1 ante Nottingham Forest por una nueva fecha de la liga inglesa. Emiliano 'Dibu' Martínez quedó fuera del encuentro a último momento tras sufrir una lesión muscular durante la entrada en calor. La situación, que generó preocupación también en la Selección Argentina cuando faltan poco más de dos meses para el Mundial 2026, terminó aclarándose horas más tardes con información precisa revelada desde el club inglés.

El arquero de 33 años, titular indiscutido del seleccionado argentino campeón del mundo, había sido titular el jueves en el triunfo frente a Bologna por la ida de los cuartos de final de la Europa League. Sin embargo, no pudo formar parte del once inicial en el City Ground y fue reemplazado por Marco Bizot. Ante la baja del argentino, James Wright, arquero de 21 años que aún no debutó oficialmente en Primera, ocupó un lugar en el banco de suplentes del equipo dirigido por Unai Emery.

Con Aston Villa todavía en competencia europea, el entrenador volvió a rotar el equipo para enfrentar a un Nottingham Forest urgido por sumar puntos en la lucha por la permanencia. “Cada partido es diferente y cada competencia también. Los jugadores están preparados y concentrados en lo que necesitamos”, señaló Emery.

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El técnico remarcó la importancia de sostener una estructura clara: “Construir el equipo desde nuestra idea es fundamental, desde los que arrancan hasta los que ingresan”.

Qué pasó con el Dibu Martínez

Más allá del impacto inmediato en la Premier League, la ausencia de Emiliano Martínez encendió las alarmas en Argentina. El arquero es una de las piezas claves del equipo nacional en la antesala del Mundial 2026, donde defenderá el arco de la vigente campeona del mundo.

La buena noticia para Lionel Scaloni es que Dibu solo fue preservado ante una molestia y que no tiene lesión muscular que lo vaya a marginar durante más tiempo de las canchas, según informó Diego Monroig en SportsCenter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2043322571853058374&partner=&hide_thread=false Dibu Martínez SINTIÓ UNA MOLESTIA en la entrada en calor del Aston Villa, tras probar un pase largo, y NO FUE NI AL BANCO.



Este es el momento justo de la lesión: pic.twitter.com/cr4myQ7JC1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2026

De hecho, y ante este panorama, el arquero argentino no está descartado para el partido de vuelta que los Villanos tendrán que afrontar como locales ante el Bolonia italiano por los cuartos de final de la UEFA Europa League.

Se conoció el parte médico de Cuti Romero tras su lesión

Este lunes se confirmó que Cuti Romero tiene una lesión en el ligamento de su rodilla derecha. El defensor argentino que milita en el Tottenham de Inglaterra no podrá jugar en lo que resta de la temporada para su equipo, que está en puestos de descenso directo en la Premier League. De todas formas, se estima que el defensor argentino estaría en condiciones de disputar el Mundial 2026 para su selección.

Así mismo, en cuanto a los tiempos, Romero estará fuera de las canchas entre cinco y ocho semanas, por lo que llegaría con lo justo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

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Los estudios realizados este lunes arrojaron los resultados esperados, ya que los gestos de dolor del jugador habían sido notorios, pero la duda estaba en la gravedad de esa lesión. Específicamente, lo que trascendió es que no hay rotura de ligamentos y por eso no habrá intervención quirúrgica. Sin embargo, la recuperación puede demandar hasta 60 días.