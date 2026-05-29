River confirmó cuándo se sumará Nicolás Otamendi al plantel

Los rumores que se comenzaron a difundir por la mañana del viernes finalmente se confirmaron: Nicolás Otamendi es nuevo jugador de River . El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, que irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, estuvo esta tarde en el estadio Más Monumental para cerrar el contrato que lo unirá con la institución de Núñez.

Mediante un comunicado oficial que se emitió por las redes oficiales del club, River expresó: "Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo , en el despacho presidencial de la Institución". Por el momento, no hay fotos de el jugador con la banda roja.

De esta forma, luego de la cita mundialista y una vez que finalice su contrato con Benfica, Otamendi se unirá al club de sus amores al que llega con el pase en su poder, para encarar el segundo semestre donde el gran objetivo de el Millonario será la Copa Sudamericana.

Luego de firmar su contrato, el defensor brindó sus primeras declaraciones como jugador de River. “Esto es lo siguiente a un sueño, la verdad que estoy contentísimo de llegar al club del cual soy hincha. Esperé esto mucho tiempo. Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz vistiendo estos colores y representando a una institución como River ”, dijo en Radio La Red.

El detrás de escena de la llegada de Nicolás Otamendi a River

Para llegar a la firma de Nicolás Otamendi, sin embargo, se requirieron de los esfuerzos de las dos partes. Del central de 38 años, que rechazó en las últimas horas la carretilla de dólares que le ofrecía el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Y de la dirigencia del Millonario, que entendió que este era el momento y desde hace ya un tiempo que viene manejando la negociación cumpliendo detalladamente con todos los pasos necesarios para que un jugador de esta magnitud pueda desembarcar en el fútbol argentino.

Con tratativas que fueron avanzando en perfil bajo sobre finales de la temporada europea, en Núñez decidieron apretar el acelerador cuando la respuesta a los sondeos iniciales fue positiva: Otamendi quería venir y River lo necesitaba, un match perfecto. A esta buena comunicación que existió entre las partes se le habría sumado, además, un encuentro en Buenos Aires durante la última fecha FIFA de finales de marzo, aprovechando la estadía del zaguero central para los amistosos contra Mauritania y Zambia.

Nicolás Otamendi Los detalles del acuerdo de palabra entre Nicolás Otamendi y River Plate.

Incluso, acá también puede agregarse como un detalle no menor el reconocimiento que el club le realizó a Nico post título en Qatar, cuando le regaló una camiseta titular con el #19 y su apellido. Todos pasos claves para llegar a este desenlace, en el que estará vinculado a los colores de sus amores hasta finales del 2027, luego de haber sido capitán del Benfica y de tomar la decisión de no renovar su contrato (49 partidos en la temporada y promedio de 88' en cancha).

Si Otamendi está contento, ni hablar del Chacho Coudet, quien lo considera una pieza vital para terminar de moldear este River a su gusto y poder pelear todos los frentes en la segunda parte del año. De hecho, en la conferencia del miércoles post Blooming ya lo había dejado claro: “Es un jugador importantísimo, está muy vigente, es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Sería un jugador importante. Estoy contento de poder trabajar con la gente que tengo de trabajar. Si le tengo que decir algo al hincha es que vamos a armar algo lindo”, dijo el entrenador, motivado y motivador con respecto a lo que viene.