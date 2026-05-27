Salas erró un penal, pero River goleó 3 a 0 a Blooming

El Millonario cerró la fase de grupos de la Copa Sudamericana con una victoria en su casa que lo dejó en la primera posición del grupo.

River buscará este miércoles cerrar el semestre con una alegría y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo de Eduardo Coudet recibirá desde las 21.30 a Blooming en el Monumental por la sexta y última fecha del Grupo H, con la necesidad de dejar atrás el golpe que significó la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura.

El duelo no comenzó de la mejor manera para el Millonario. A los 9' minutos del primer tiempo, Enoumba lo bajó a Galván en el área y el árbitro peruano Pérez Gutiérrez no dudó. Sin embargo, el penal ejecutado por Maxi Salas , cruzado, se estrelló en el caño izquierdo de Almada .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059797955347980526&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ MALA SUERTE, MAXI! Salas la cruzó con fuerza y reventó el palo. River 0-0 Blooming.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ot8JSFJQ6U — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

La más clara, luego del penal malogrado, la tuvo el mismo ex Racing. Tras un gran centro de Meza desde la derecha, Salas remató con un cabezazo potente, pero el arquero Almada voló y la mandó al córner.

En el arranque del complemento, el propio Salas fue el encargado de poner el 1 a 0. Luego de un pase filtrado, el delantero definió y engañó al arquero con una pelota que ingresó al primer palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059813899549934052&partner=&hide_thread=false TUVO REVANCHA: Maxi Salas recibió un gran pase de Martínez Quarta y definió para el 1-0 de River ante Blooming.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RLmH5rpYXg — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

A los 72', el equipo de Eduardo Coudet logró ampliar la ventaja luego de un penal que le sancionaron por una infracción a Joaquín Freitas. Esta vez Salas lo dejó ejecutar a Fausto Vera, quien puso el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059817478956449839&partner=&hide_thread=false ¡¡VOS SÍ, FAUSTO!! Vera aseguró al medio y anotó el segundo de River vs. Blooming.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2HFwfXOvWf — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

Sobre el cierre del partido, a los 84' minutos, Lucas Martínez Quarta le cedió una asistencia al juvenil Lucas Silva que convirtió un verdadero golazo desde fuera del área para el 3 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059820702325260696&partner=&hide_thread=false ¡AH BUENO, PIBE! Derechazo TOP de larga distancia y GOLAZO de Silva para el 3-0 de River ante Blooming.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jULCLMIhAY — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

NOTICIA EN DESARROLLO...

Así llegan River y Blooming

El panorama es favorable para el Millonario. River lidera el grupo con 11 puntos y un empate le alcanzará para avanzar directamente a octavos como primero de la zona. Incluso perdiendo podría clasificarse, ya que solo quedaría eliminado si cae ante Blooming y, al mismo tiempo, Carabobo derrota a Red Bull Bragantino en Brasil.

Tras la caída en Córdoba, la Sudamericana pasó a convertirse en uno de los grandes objetivos del semestre. River mostró buenos momentos durante la fase de grupos y llega dependiendo de sí mismo frente a un rival que ya está eliminado y apenas sumó un punto en cinco partidos.

Las formaciones de River y Blooming

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lucas Silva, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Gustavo Almada; Mauricio Cabral, Roberto Hinojoza, Juan Mercado, Matías Abisab, Julio Vila, Bayron Garcés, Auli Oliveros, Marc Enoumba, José Carrasco y Guilmar Centella. DT: Erwin Sánchez.